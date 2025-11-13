Παναθηναϊκός: Πρόοδος στον Βοτανικό, σκυροδέτηση στο πέταλο, ορατές οι εξέδρες (vid)

Το έργο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρά σε επόμενο στάδιο, με τη σκυροδέτηση του πετάλου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα συνεργεία να εργάζονται παράλληλα στους πυλώνες στήριξης και στις κεντρικές εξέδρες.

Το νέο βίντεο του καναλιού «Prasinos Huk» προσφέρει μια εντυπωσιακή αεροφωτογραφική ματιά από ψηλά, παρουσιάζοντας τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ημερών.

