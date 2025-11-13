Χρήστος Πρίτσας: «Κοτσόλης και Τεττέη θα αφήσουν εποχή στον Παναθηναϊκό»

Ο πρόεδρος της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, σε μία αναλυτική και εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση, μίλησε για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της ομάδας του: από τις δυσκολίες της φετινής έδρας και τη συμφωνία με τον Ιωνικό, μέχρι τις μεγάλες μεταγραφές των Τεττέη και Παντελίδη στον Παναθηναϊκό, όπως και τη μετακίνηση του Στέφανου Κοτσόλη στους «πράσινους».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα με τον Σεμπάστιαν Λέτο, στην πιθανή συνεργασία με τον Άγγελο Χαριστέα, στη σχέση του με τον Παναθηναϊκό και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη διοίκηση μιας σύγχρονης ομάδας, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Γιάννη Αλαφούζο και τη στάση του στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά μίλησε για:

Για το γεγονός ότι η Κηφισιά δεν παίζει στην φυσική της έδρα: «Είναι πολύ δύσκολο και φέτος έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Έχω πει πολλές φορές τα γεγονότα. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά την έδρα. Προσπαθήσαμε από τον Ιούνιο να βρούμε λύση. Σημασία δεν έχει το παρελθόν, αλλά το σήμερα. Καταφέραμε και θα παίξουμε στο γήπεδο της Νίκαιας. Ήρθαμε σε συμφωνία τόσο με το Δήμο όσο και με τον Ιωνικό και έχουμε μία πολύ καλή φιλοξενία. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που βάζεις στόχους. Μεγάλος στόχος είναι να καθιερωθούμε στη Σούπερ Λιγκ και ο 2ος να μπορέσουμε να δίνουμε τα παιχνίδια στο Δήμο που ανήκει η ομάδας μας. Είμαι αισιόδοξος ότι θα το καταφέρουμε σύντομα».

Για το αν φοβάται για το μέλλον της ομάδας χωρίς του Τεττέη-Παντελίδη: «Δεν φοβάμαι, ανησυχώ, αλλά η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη για αυτά τα δύο παιδιά και το μεγάλο βήμα στην καριέρα τους. Είναι μεγάλη υπερηφάνεια για την Κηφισιά που κατάφερε δύο Ελληνόπουλα να κάνουν τέτοια μεγάλη μεταγραφή, που όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Είναι βέβαιο ότι θα λείψουν».

Για τη μεταγραφή Τεττέη-Παντελίδη στον Παναθηναϊκό: «Για τον Τεττέη ενδιαφέρθηκαν όλες οι μεγάλες ομάδες, εμείς δεν πήγαμε σε καμία. Έπαιξε με τον Παναθηναϊκό ήταν ο καλύτερος παίκτης, παίξαμε τον ΟΦΗ, παίξαμε με την ΑΕΚ, κάθε αγωνιστική που είχε τέτοια απόδοση εμφανιζόταν και μία από τις μεγάλες ομάδες. Μέχρι τότε δεν είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός, πιθανόν επειδή υπήρχε το θέμα με το ΟΑΚΑ, ή ίσως τα στελέχη να μην τον είχαν προτείνει. Μετά από ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός τελευταίος και ικανοποίησε τα αιτήματα της Κηφισιάς για τους δύο παίκτες και έκανε την καλύτερη πρόταση. Θεωρήσαμε ότι για τα παιδιά ήταν ό,τι καλύτερο. Αν πω ότι δεν έπαιξε ρόλο το παναθηναϊκό μου συναίσθημα θα πω ψέματα, ήταν πάντα όνειρό μου να δω τα παιδιά αυτά στην ομάδα που υποστηρίζω. Να σας πω ότι εδώ και τρία χρόνια έχω βαφτίσει τον Ανδρέα, είμαι πολύ δεμένος μαζί του. Το καλοκαίρι τον πρότεινα στις μεγάλες ομάδες, αλλά τότες στρέφονταν σε άλλες λύσεις. Είναι πολύ μεγάλο το ταβάνι του Ανδρέα, δεν έχουμε δει ούτε το 30% των δυνατοτήτων του. Θα έπρεπε να έχει κάνει αυτό το μεγάλο βήμα τουλάχιστον 2-3 χρόνια πριν. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ιδανικός για να είναι σε μια μεγάλη ομάδα. Να έχει υγεία και πιστεύω ότι θα αφήσει εποχή».

Για το αν ο Παντελίδης μπορεί να πάει τον Γενάρη στον Παναθηναϊκό: «Η συμφωνία είναι για το καλοκαίρι και δεν έχει γίνει κάποια κρούση προς εμάς να αλλάξει. Δεν υπάρχει καν σαν συζήτηση αυτή τη στιγμή, όμως εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Δεν θα δημιουργήσουμε θέμα ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στο παιδί και θα φροντίσουμε σαν Κηφισιά να ανταπεξέλθουμε».

Για τον αν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ κοντά στον Τεττέη: «Μας ενδιέφερε πού ταιριάζει πιο πολύ να παίξει, αλλά και τι συμβόλαιο θα πάρει επί προσωπικού. Νομίζω ότι θα ταίριαζε στο στυλ που παίζει ο ΠΑΟΚ, αυτό μας έλεγαν οι αναλυτές μας και με βάση τα σέντερ φορ που έχει. Οπότε θα ταίριαζε και ίσως ήταν πιο κοντά ναι. Έκαναν όλες οι ομάδες πρόταση, απλά δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες».

Για τον Στέφανο Κοτσόλη: «Με τον Στέφανο Κοτσόλη έχουμε φιλική σχέση πάνω από 20 χρόνια, από όταν ήταν αθλητής. Φέτος διανύουμε την 6η χρονιά μαζί στην Κηφισιά, έχουμε ζήσει απίστευτες εμπειρίες, έχουμε πάρει 4 πρωταθλήματα, έχουμε ζήσει 4 ανόδους, έχουμε ζήσει τον υποβιβασμό. Για μένα ήταν μια συνήθεια μαζί να παίρνουμε αποφάσεις, να προσπαθούμε για το καλύτερο. Όμως είναι μεγάλη η χαρά μου και του αξίζει 100% αυτό το μεγάλο άλμα που κάνει, που όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Είμαι βέβαιος ότι θα πετύχει και θα αφήσει εποχή και από το πόστο του αθλητικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος στην πλέον κατάλληλη θέση. Η επιλογή του δεν έγινε μόνο από τον κο Αλαφούζο, αλλά και από τον κο Μπαλντίνι. Ο Στέφανος ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Είναι σεμνός, τίμιος θεωρώ θα αφήσει εποχή. Θα ανταπεξέλθει 100% στο νέο Παναθηναϊκό που χτίζεται και δεν θα έχει σχέση με το παρελθόν».

Για τον Άγγελο Χαριστέα: «Είναι δύσκολη η επιλογή για τον αντικαταστάτη του Στέφανου. Είναι σημαντικό πόστο. Είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας. Η επιλογή θα είναι ένα παιδί που θα ταιριάζει στο προφίλ του Στέφανου. Το όνομα του Άγγελου Χαριστέα παίζει πολύ δυνατά. Έχουμε έρθει σε επαφή μαζί του και οι περισσότερες πιθανότητες είναι να συνεχίσουμε μαζί, θα είναι μεγάλη μας τιμή».

Για τον Σεμπάστιαν Λέτο: «Το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ δυναμικό άθλημα και η ομάδα πρέπει να προσπαθεί να νικάει ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, τον θέλουμε ακριβώς όπως είναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Ο Λέτο έχει την προσωπικότητα, τη νοοτροπία, είναι εργατικός και φιλόδοξος, μαθαίνει κάθε μέρα. Το μόνο που του λείπει είναι η εμπειρία, που μέσα από αυτή γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Πέρυσι οι περισσότεροι μας συμβούλευαν να συνεργαστούμε με κάποιον που να ξέρει την κατηγορία, όμως εμείς επιλέξαμε τον Λέτο. Παιχνίδι το παιχνίδι θα γίνεται καλύτερος».

Για το γεγονός ότι είναι οπαδός του Παναθηναϊκού και αν είναι αντιδεοντολογικό όντας πρόεδρος της Κηφισιάς: «Το αντιδεοντολογικό θα ήταν να παίζει μία ομάδα με ένα τρόπο κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα και αλλιώς κόντρα σε μια άλλη. Οι οπαδικές προτιμήσεις κάποιου από την παιδική του ηλικία δεν του απαγορεύουν να διοικήσει μια άλλη μοντέρνα ομάδα σαν την Κηφισιά, στην οποία θέλουμε να κάνουμε ένα άλλο μοντέλο. Το ότι έχω διαρκείας στον Παναθηναϊκό μαζί με τα δύο αγόρια μου και το έχω 35 χρόνια δεν το έκρυψα ποτέ. Είμαι οπαδός του Παναθηναϊκού, όταν όμως 7 χρόνια διοικώ την Κηφισιά και παίζει η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό προφανώς θέλω να κερδίσει η Κηφισιά. Ήταν αξέχαστη η νίκη και μεγάλη επιτυχία το παιχνίδι στο Βόλο, στο οποίο κάναμε ανατροπή. Θα μείνει στην ιστορία».

Για την κριτική των οπαδών στον Γιάννη Αλαφούζο: «Η κριτική που δέχεται ένας πρόεδρος μιας τόσο μεγάλης ομάδας σαν τον Παναθηναϊκό, από τη στιγμή που δεν έχει πετύχει το μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος, είναι δικαιολογημένη από τους οπαδούς. Σημασία έχει αν ο ιδιοκτήτης καταλαβαίνει κάποια λάθη και τα διορθώνει. Δικαίως οι οπαδοί έχουν διαμαρτυρηθεί, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να μη βάλουμε στη ζυγαριά τα ατελείωτα χρήματα που έχει βάλει ο κος Αλαφούζος τόσα χρόνια, το ότι ο Παναθηναϊκός όταν ήταν σε δύσκολη κατάσταση βγήκε μπροστά. Για να πάμε στο παρόν κάνοντας κινήσεις και ερχόμενος σε συμφωνία με τον Μπενίτεθ αν μη τι άλλο έχει σαν στόχο όχι μόνο το πρωτάθλημα, αλλά να αλλάξει επίπεδο. Είμαι αισιόδοξος».

Για τον Λανουά: «Η εμπειρία που έχω από τον κο Λανουά είναι από τα περσινά παιχνίδια που ήρθε στην Κηφισιά στη Super League 2. Ήταν πολύ σοβαρός και μετρημένος, είναι επαγγελματίας. Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο σαν τον κο Λανουά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το κομμάτι της διαιτησίας είναι ευαίσθητο σημείο στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι η αντιμετώπιση που είχε προς όλες τις ομάδες είναι δίκαιη. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά είμαστε τυχεροί που είναι στη θέση που είναι. Φανταστείτε τις πιέσεις που δέχεται. Οι 4 μεγάλες ομάδες πρέπει να μας βγάλουν από το δρόμο της τοξικότητας».

