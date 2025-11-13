100 χρόνια ΟΦΗ: Ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Ηράκλειο

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΦΗ, με μια μεγάλη γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη για την ομάδα της Κρήτης, καθώς συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Το εορταστικό πρόγραμμα θα ανοίξει στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς δράσεων αφιερωμένων στην πλούσια ιστορία του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν βραβεύσεις παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ, ενώ θα παρουσιαστούν και οι επόμενες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο.

Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν στις 3 Ιανουαρίου, με τη διεξαγωγή του Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε ένα ματς που θα έχει και εορταστικό χαρακτήρα.

