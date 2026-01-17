Παναθηναϊκός: Πριν τον Αντίνο, οι Αργεντίνοι που έχουν λάμψει με την πράσινη φανέλα

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι πλέον ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και θα πατήσει Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής. Μια διαπραγμάτευση με τη Γοδόι Κρουζ και τον ιδιαίτερο προεδρό της, τον Χοσέ Μανσούρ, που πέρασε από χίλια κύματα. Mε τους πράσινους να πιέζουν με υπομονή, αλλά και πολλά εκατομμύρια για να ολοκληρώσουν τη σπουδαία μεταγραφή.

Ο 20χρονος εξτρέμ γίνεται έτσι ο 15ος Αργεντίνος που φοράει την πράσινη φανέλα. Οι περισσότεροι συμπατριώτες του έχουν γράψει ιστορία στον σύλλογο, με ελάχιστες εξαιρέσεις και μνημονεύονται ακόμα.

Πηγή: skai.gr

