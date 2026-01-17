Επίσημη η επιστροφή του Γιώργου Κάτρη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» να ανακοινώνει την επανένταξη του 20χρονου αμυντικού, ο οποίος είχε δοθεί δανεικό στο Λεβαδειακό.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επανένταξη του Γιώργου Κάτρη στο ρόστερ της ομάδας. Ο 20χρονος αμυντικός εντάχθηκε στην ακαδημία του συλλόγου το 2021, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023, έπαιξε στη δεύτερη ομάδα του Τριφυλλιού και το καλοκαίρι του 2024 δόθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, καταγράφοντας 31 συμμετοχές. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21», ανέφερε αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων».

