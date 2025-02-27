Παναθηναϊκός: Ποιοι παίκτες ξεχωρίζουν ανά στατιστική κατηγορία

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη δράση για την αναμέτρηση κόντρα στη Βιλερμπάν και οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη. Ο προπονητής της ομάδας δεν μπορεί να υπολογίζει στους Λεσόρ, Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις ενώ αμφίβολος είναι ο Γκέμπριελ. Αντίθετα για πρώτη φορά διαθέσιμος είναι ο Τίμπορ Πλάις, ο οποίος ανακοινώθηκε την Τετάρτη (26/2).

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.