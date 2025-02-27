Την ανάγκη να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον πέντε νίκες στα εναπομείναντα οκτώ παιχνίδια της Ευρωλίγκας για να έχει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ υπογράμμισε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της αποστολής για τη Γαλλία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με τη Βιλερμπάν:

«Ξεκινάμε μετά τη διακοπή των δύο εβδομάδων το τελευταίο κομμάτι της Euroleague. Θα παίξουμε 8 παιχνίδια με τα 4 παιχνίδια στην έδρα μας και άλλα 4 ματς εκτός. Θέλουμε να κερδίσουμε τουλάχιστον 5 παιχνίδια για να προστατεύσουμε την τετράδα. Αυτό είναι που πρέπει. Ίσως κι 6, αλλά με λιγότερο από 5 θα είναι πολιτικά δύσκολο. Όλες οι ομάδες έχουν διαφορετικούς στόχους. Η Βιλερμπάν να προλάβει τα πλέι οφ και τα play in, αλλά για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Τους κερδίσαμε στο ΟΑΚΑ με μεγάλη διαφορά, αλλά η Βιλερμπάν παίζει διαφορετικά και καλύτερα στο γήπεδό της. Και κέρδισαν τον τελευταίο εντός έδρας ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα πετυχαίνοντας 100 πόντους. Για εμάς θα είναι πολύ σημαντικό για να κάνουμε τη διαφορά να ελέγξουμε το παιχνίδι».

Για τη διαφορά απόδοσης του Παναθηναϊκού εντός κι εκτός έδρας:

«Πολλές ομάδες είναι έτσι. Δεν ξέρω τον λόγο, αλλά πολλές ομάδες στο γήπεδο τους εκμεταλλεύονται το πλεονέκτημα της έδρας. Αλλά ελπίζω ότι στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν όλοι, οι παίκτες, οι προπονητές, οι διαιτητές θα είναι πιο προσεκτικοί γιατί κάθε ματς είναι πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα. Είτε παίζεις εντός, είτε εκτός το γήπεδο είναι ίδιο, οι μπάλες είναι οι ίδιες. Πρέπει να έχουμε τα ίδια κριτήρια. Το σκεφτόμαστε αυτό και πρέπει να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας εύκολα έδρας. Αλλά κάποιες φορές δεν είναι αρκετό αυτό που έχουμε κάνει γιατί το μπάσκετ είναι ένα σύνολο πραγμάτων».

Για το τι θα φέρει ο Πλάις στην ομάδα:

«Εμπειρία. Είναι ένας παίκτης που ξέρει τα συστήματά μου. Κι όπως είπα και χθες στην προπονητή έχουμε μόλις έναν παίκτη στην ομάδα με περισσότερους τίτλους Euroleague, τον Σλούκα. Ο Τίμπορ είχε μεγάλα αποτελέσματα με την Εφές κι εμένα στην Euroleague. Δεν είναι εύκολο να φέρει άμεσα αποτελέσματα, αλλά στην προπόνηση χθες ήταν πολύ καλός, αλλά ξέρετε ότι φέτος έχουμε προβλήματα και είμαστε άτυχοι στη θέση του σέντερ και δεν ξέρουμε πότε θα είναι 100% έτοιμος ο Γιούρτσεβεν και πότε θα γυρίσει ο Λεσόρ, έτσι πήραμε τον Πλάις για ασφάλεια. Δεν ξέρω πόσα λεπτά θα παίξεις, αλλά ακόμα κι αν παίξει λιγότερα η εμπειρία του θα βοηθήσει την ομάδα».

Για την κατάσταση του Γκάμπριελ:

«Την προηγούμενη βδομάδα είχαμε έναν πανικό με την κατάσταση του Γκάμπριελ γιατί είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο και μετά πήγε στο νοσοκομείο γιατί ήταν άρρωστος, αλλά χθες έκανε μια πολύ καλή προπόνηση. Κι ελπίζω ότι θα είναι καλά μετά την χθεσινή προπόνηση και στη σημερινή. Γιατί στη χθεσινή τον ρώτησα και μου είπε ότι είναι καλά και είπα στους γιατρούς να μην με επισκεφτούν».

