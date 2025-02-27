Στο ξενοδοχείο που διαμένει πριν τις αναμετρήσεις διανυκτέρευσε η αποστολή της ΑΕΚ μετά τη βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Πρόκειται για μια απόφαση του Ματίας Αλμέιδα ο οποίος θέλησε να κρατήσει όλους τους παίκτες τους μαζί και να αντιμετωπίσουν την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκε η ομάδα μετά τη βαριά αυτή ήττα.

Επίσης, θυμίζουμε ότι μετά το παιχνίδι στο Φάληρο υπήρξαν οπαδοί της ομάδας που άρχισαν να κατευθύνονται στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα. Εκεί όμως βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που απομάκρυναν τους οπαδούς χωρίς να δημιουργηθεί κάποια ένταση.

