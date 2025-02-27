O πρωταθλητής Ευρώπης, Παναθηναϊκός, ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ της Euroleague, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (28/2) αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο «Αστρομπάλ».

Η αποστολή του «τριφυλλιού» ταξίδεψε στη Λιόν με το νέο μέλος της ομάδας, τον Τίμπορ Πλάις, ο οποίος με δηλώσεις του αναφέρθηκε στη νέα συνεργασία του με τον Εργκίν Αταμάν, το πόσο καλά γνωρίζει την ομάδα, αλλά και το πόσο εύκολο είναι να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο τι θα προσφέρει στον Παναθηναϊκό, πέραν της εμπειρίας και έκλεισε με το κατά πόσο είναι εφικτό να πανηγυρίσει για μια ακόμη φορά την κατάκτηση της Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη συνεργασία του με τον Αταμάν και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού:

«Έπαιξα δύο χρόνια μαζί του και έχω συνηθίσει σε αυτό το στιλ μπάσκετ. Φυσικά πρέπει να συνηθίσω γιατί έχει αλλάξει πράγματα και πρέπει να προσαρμοστώ. Ξέρω καναδύο συμπαίκτες αλλά πρέπει να τους μάθω όλους. Η ομάδα με υποδέχτηκε πολύ ζεστά χθες στην πρώτη προπόνηση. Με βοήθησαν και ήταν εύκολο για μένα να προσαρμοστώ και να νιώσω μέλος της ομάδας».

Για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν και τι ξέρει για τους Γάλλους:

«Δεν είχα πολύ χρόνο να προετοιμαστώ προκαταβολικά. Φυσικά παρακολούθησα κάποια παιχνίδια, είχα κάποια highlights της Βιλερμπάν κόντρα σε άλλες ομάδες. Προσπάθησα να προετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ. Σίγουρα οι συμπαίκτες μου ξέρουν περισσότερα και στη σημερινή προπόνηση θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να κερδίσουμε το παιχνίδι αύριο».

Εκτός από εμπειρία, τι άλλο θα προσφέρει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού:

«Θα δώσω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Θα προσπαθήσω να παίξω άμυνα, να προστατέψω το καλάθι όσο καλύτερα γίνεται. Έχουμε πολλούς σκόρερ. Θα προσπαθήσω να βρω τον ρόλο μου στην ομάδα. Δεν θέλω να διώξω κανέναν, δεν θέλω να διαταράξω την ομάδα, αλλά να είμαι μέλος της. Αν χρειάζεται έναν αμυντικό, θα γίνω ένας καλός αμυντικός. Αν χρειάζεται βοήθεια στην επίθεση, θα προσπαθήσω να βγάλω τους συμπαίκτες μου πιο εύκολα προς το καλάθι. Θα προσπαθήσω να κάνω τα σκριν, να δώσω χώρο σε άλλους παίκτες για να σουτάρουν. Πρέπει να δημιουργήσω τον ρόλο μου και να βρω τα κομμάτια του παζλ της ομάδας και να ταιριάξω».

Για την ευκαιρία που έχει να κατακτήσει ακόμα μια Euroleague:

«Βέβαια. Είναι ευλογία να παίζεις στον Παναθηναϊκό. Το να παίζεις μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, είναι μοναδικό δημιουργείται μια τέτοια ατμόσφαιρα και είμαι ενθουσιασμένος. Το να κερδίσω έναν ακόμα τίτλο, θα είναι πολύ ιδιαίτερο κι ένα ακόμη μεγαλύτερο όνειρο για να γίνει πραγματικότητα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.