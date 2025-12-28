«lodzki sport»: Στο στόχαστρο της Βίντζεβ Λοτζ ο Σφιντέρσκι

Νέες διαστάσεις παίρνουν τα μεταγραφικά σενάρια από την Πολωνία, με την ιστοσελίδα «lodzki sport» να φέρνει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον Κάρολ Σφιντέρσκι. Η πολωνική ομάδα, που φαίνεται να αλλάζει επίπεδο οικονομικά, δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση του Ντραγκόφσκι, αλλά αναζητά ένα «βαρύ» όνομα για τη γραμμή κρούσης που θα κάνει τη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.