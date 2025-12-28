Λογαριασμός
Ίνγκασον: Να πολεμήσουμε να αλλάξουμε νοοτροπία, το ελάχιστο Κύπελλο, Ευρώπη

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Σβέριρ Ίνγκασον μίλησε αποκλειστικά στον Νίκο Παγκάκη. Ο διεθνής αμυντικός προχώρησε στην ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει

Για την τιμή και την ευθύνη της αρχηγίας:

«Ειλικρινά, είναι μεγάλη τιμή να είσαι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Είναι μεγάλη ευθύνη να το ακούσεις αυτό. Είμαι ένας από τους έμπειρους παίκτες, με πολλές παραστάσεις και βρίσκομαι στην Ελλάδα αρκετό καιρό. Είμαι χαρούμενος που έχω τη δυνατότητα να βοηθήσω τα παιδιά… Να καθοδηγήσω την ομάδα προς τη σωστή κατεύθυνση ως ηγέτης. Αυτό είναι πάντα αρμοδιότητα των έμπειρων παικτών και αποτελεί μεγάλη τιμή.»

