Παναθηναϊκός: Παρακολουθεί την περίπτωση του Βαλαντσιούνας ο «επτάστερος»

Σύμφωνα με τον Ματέο Αντρεάνι, ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Γιόνας Βαλαντσιούνας

Βαλατσιούνας

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εστιάσει στη νέα σεζόν, με τις πρώτες κινήσεις να αποκαλύπτουν την επιθυμία επιστροφής στην κορυφή της Ευρώπης. Η αρχή έγινε με την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς, που υπογραμμίζει τους υψηλούς στόχους της ομάδας. Παράλληλα, ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Αντρεάνι φέρνει στο προσκήνιο και το ενδιαφέρον για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός μπάσκετ
