Παναθηναϊκός: Παρακολουθεί την περίπτωση του Βαλαντσιούνας ο «επτάστερος»

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εστιάσει στη νέα σεζόν, με τις πρώτες κινήσεις να αποκαλύπτουν την επιθυμία επιστροφής στην κορυφή της Ευρώπης. Η αρχή έγινε με την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς, που υπογραμμίζει τους υψηλούς στόχους της ομάδας. Παράλληλα, ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Αντρεάνι φέρνει στο προσκήνιο και το ενδιαφέρον για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.