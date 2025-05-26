Κρίση… τέλος στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για την ώρα! Όπως μετέδωσε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο «δικέφαλος του Βορρά» εμμένει στη θέση «προπονητής μας ο Ραζβάν Λουτσέσκου» και προχωρά τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν με τον Ρουμάνο τεχνικό στον πάγκο του!

Το περασμένο Σάββατο, θυμίζουμε, με αφορμή δημοσίευμα στη Ρουμανία, που ανέφερε ότι η απόφαση του Ιβάν Σαββίδη, ήταν να λύσει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου, η ΠΑΕ με διαρροή της ανέφερε: «Ως απάντηση σε μεγάλο αριθμό δημοσιευμάτων, υπογραμμίζουμε ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι ο προπονητής μας. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τις διαρροές απ' όπου και αν προέρχονται».

Σήμερα, λοιπόν, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η οριστική απόφαση είναι ότι ο Λουτσέσκου παραμένει στη θέση του, μετά από όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα και η ΠΑΕ προχωράει στον σχεδιασμό, που είχε συμφωνηθεί και όπως λένε στην Τούμπα αυτό «θα φανεί τις επόμενες μέρες πιο πρακτικά».

Η κρίση, σε κάθε περίπτωση, που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, έχει αποκλιμακωθεί τα τελευταία 24ωρα, επομένως ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζουν κανονικά μαζί.

