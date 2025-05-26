Σε φάση ανάρρωσης στο σπίτι του βρίσκεται ο Τόμας Ροσίτσκι, μετά από εισαγωγή στην εντατική λόγω καρδιολογικού προβλήματος που υπέστη την περασμένη εβδομάδα. Ο 44χρονος πρώην μέσος της Άρσεναλ και τεχνικός διευθυντής της Σπάρτα Πράγας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στην Πράγα την Τρίτη, με την ομάδα να επιβεβαιώνει τη νοσηλεία του με επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το BBC, η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε αρχικά σοβαρή, ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση από το σύλλογο, δεν κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο Ροσίτσκι πήρε εξιτήριο και πλέον αναρρώνει στο σπίτι του, ενώ προς το παρόν δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του ως τεχνικός διευθυντής.

«Αυτή η εμπειρία μου έδειξε πως πρέπει να φροντίζω καλύτερα τον εαυτό μου. Κακές συνήθειες στον τρόπο ζωής, έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και οικογενειακή προδιάθεση με έφεραν ως εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο Ροσίτσκι. «Τα καλά νέα είναι πως αναμένεται να αναρρώσω πλήρως, αν και προς το παρόν δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτητικές υποχρεώσεις της θέσης μου. Θα διατηρήσω όμως επαφή με την ομάδα, καθώς πάντα λειτουργούσαμε συλλογικά».

Η Σπάρτα Πράγας ανακοίνωσε πως ο πρώην διεθνής μέσος θα παραμείνει σε συμβουλευτικό ρόλο, με τον Τόμας Σίβοκ να αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του τεχνικού διευθυντή.

Ο Ροσίτσκι, που ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σπάρτα Πράγας τη σεζόν 1998/99, πέρασε έξι χρόνια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και το 2006 μετακινήθηκε στην Άρσεναλ έναντι 7 εκατομμυρίων λιρών. Με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» κατέγραψε 247 συμμετοχές και πανηγύρισε δύο Κύπελλα Αγγλίας (2014 και 2015), παρά τους συχνούς τραυματισμούς που περιόρισαν την πορεία του στο Λονδίνο.

Το 2016 επέστρεψε στη Σπάρτα, όπου αγωνίστηκε για μία ακόμη σεζόν, προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση και αναλάβει διευθυντικό ρόλο στον σύλλογο το 2018.

Η περιπέτειά του έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από την Τσεχία και τον ποδοσφαιρικό κόσμο γενικότερα, με τη Σπάρτα Πράγας να τονίζει στην ανακοίνωσή της: «Τόμας, έχεις την πλήρη στήριξή μας. Όλοι σκεφτόμαστε εσένα και την οικογένειά σου».

Πηγή: skai.gr

