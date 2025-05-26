«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ»: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.15 στον ΣΚΑΪ

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Ζωντανά και αποκλειστικά στο studio, ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ απαντά σε όλα τα ερωτήματα για την Εθνική Ελλάδος, το προπονητικό κέντρο, την αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων, τον νέο σχεδιασμό του Κυπέλλου, την επαγγελματική διαιτησία, την αθλητική δικαιοσύνη, τις οφειλές των ΠΑΕ στους ποδοσφαιριστές, τις σχέσεις Ομοσπονδίας-Λίγκας και τις απαιτήσεις της FIFA και της UEFA.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.15, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

