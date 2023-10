Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Ψάχνουν σερί και να μείνουν σε επαφή με την κορυφή Αθλητικά 09:46, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στη Λεωφόρο για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όντας ιδιαίτερα ανεβασμένοι