Βίντεο: Η στιγμή που ο τερματοφύλακας της Βάαλβαϊκ πέφτει αναίσθητος – Ανέκτησε τις αισθήσεις του

Από επίσημα χείλη επιβεβαιώθηκε η ευχάριστη είδηση πως ο Ετιέν Φάεσεν ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά τη σύγκρουση με τον Μπρόμπεϊ, στην αναμέτρηση της Βάαλβαϊκ με τον Άγιαξ.



Ο Ολλανδός τερματοφύλακας έπεσε αναίσθητος στο έδαφος μετά το συμβάν και ακολούθησαν δραματικές στιγμές, με τον αγώνα να διακόπτεται οριστικά και τον 28χρονο ποδοσφαιριστή να διακομίζεται στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Moment when Etienne Vaessen collided with Brian Brobbey of Ajax. Hope he pulls through pic.twitter.com/CRE3P4jEvI