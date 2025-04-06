Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο αποτελεσματικός, έδειξε πως έχει σφυγμό και πήρε προβάδισμα για τη 2η θέση, επικρατώντας 3-1 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Superleague για τις θέσεις 1-4.



Καθοριστικές οι αλλαγές του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος έριξε στο παιχνίδι Τσέριν, Τζούρισιτς και Γερεμέγεφ, με τους δύο τελευταίους να βρίσκουν δίχτυα και να δίνουν τη νίκη στους «πράσινους», που ανέβηκαν στους 53 βαθμούς, όσους έχει και η Ένωση, με την ισοβαθμία όμως να είναι υπέρ τους.



Εξαιρετικό ματς από τον Ντραγκόφκσι, που έβαλε στοπ στις περισσότερες ευκαιρίες της ΑΕΚ, η οποία ήταν άστοχη και γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στο μίνι πρωτάθλημα.



Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την επόμενη αγωνιστική (3η) τον ΠΑΟΚ, σε μια πολύ κρίσιμη μάχη, ενώ η Ένωση πηγαίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης», εκεί όπου φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό.

Στο… μυαλό των κόουτς:



Ο Ρουί Βιτόρια παρέταξε τον Παναθηναϊκό με 4-3-3, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον Ντραγκόφκσι, ο οποίος ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια. Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Ίνγκασον και Μλαντένοβτις η τετράδα στην άμυνα, με τον Σιώπη να βρίσκεται μπροστά τους. Μαξίμοβιτς και Ουναΐ συμπλήρωσαν την τριάδα στα χαφ, με τον Τετέ να παίρνει θέση στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Πελίστρι στο αριστερό και τον Σφιντέρκσι στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Ματίας Αλμέιδα έκανε μόλις μια αλλαγή σε σχέση με το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα. Ο Μπρινιόλι ξεκίνησε βασικός, για πρώτη φορά κόντρα στην πρώην ομάδα του, με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς να απαρτίζουν την τετράδα στην άμυνα. Γιόνσον-Μάνταλος το δίδυμο στον άξονα, με τον Λαμέλα στο δεξί «φτερό», τον Κοϊτά στο αριστερό και τον Πινέδα πίσω από τον προωθημένο Πιερό.



Το ματς:



Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πλάνο να πιέσει ψηλά την ΑΕΚ στο γήπεδο και να δημιουργήσει πρόβλημα στο build-up της, ωστόσο ο Μπρινιόλι πήγαινε σε μακρινές μεταβάσεις και δεν ρίσκαρε με κοντινές πάσες. Μάλιστα, όταν η Ένωση προσπάθησε να σπάσει το pressing με τον Μάνταλο, ο οποίος έκανε λάθος και έδωσε την ευκαιρία στους «πράσινους» να βγάλουν αντεπίθεση.



Εκεί ο Σφιντέρσκι έκανε το γύρισμα στον Τετέ, ο οποίος σκόραρε από κοντά σε κενή εστία για το 1-0, γκολ όμως που ακυρώθηκε καθώς ο Πολωνός ήταν λίγο εκτεθειμένος την στιγμή που έλαβε την πάσα. Ωστόσο, ό,τι δεν συνέβη στο 12’, έγινε πέντε λεπτά αργότερα.

Ωραία ανάπτυξη από το «τριφύλλι» με την μπάλα να φτάνει στον Βαγιαννίδη, εκείνος έκανε τη σέντρα, ο Σφιντέρσκι πήρε την πρώτη κεφαλιά αναγκάζοντας τον Μπρινιόλι σε μια δύσκολη επέμβαση, με τον Μαξίμοβιτς να παίρνει το ριμπάουντ και να ανοίγει το σκορ. Μια φάση που πιάστηκε… κοιμώμενη η άμυνα του Δικεφάλου, καθώς τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο χρόνο άφησαν αμαρκάριστους τους παίκτες του «τριφυλλιού».



Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι έδωσαν πολύ χώρο στην ΑΕΚ, περιμένοντας στο δικό του μισό και θέλοντας να εκμεταλλευτεί κάποια κόντρα επίθεση για να γίνει απειλητικός. Αποτέλεσμα η ομάδα του Αλμέιδα να ελέγξει τα ηνία, να πατάει με μεγαλύτερη συχνότητα στην περιοχή και να προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο με σέντρες, είτε σε open play είτε από κόρνερ.



Ο Βίντα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 4 τελικές (!), με πιο σημαντική να είναι η κεφαλιά του στο 45+1’, την οποία απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ντραγκόφσκι. Λίγο νωρίτερα, στο 32’ ο Κροάτης απώλεσε ακόμα μια καλή ευκαιρία, καθώς από κοντά δεν βρήκε εστία με δυνατό αριστερό σουτ και έτσι ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με σκορ 1-0.



Όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, με την ΑΕΚ στην επίθεση να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την υπεροχή της στο ψηλό παιχνίδι, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο. Μόνο που αυτή τη φορά η Ένωση ήταν πιο εύστοχη, με τον Μουκουντί να ισοφαρίζει σε 1-1.



Ο Λαμέλα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Πιερό πήρε την πρώτη κεφαλιά με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι και να καταλήγει στον Μουκουντί, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο Πιερό αφού πήρε την κεφαλιά χτύπησε τον Βαγιαννίδη, με τον διαιτητή να Σιλβέσζτρακ και τον VAR Μάλετς να αποφασίζουν από κοινού πως δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό.

Η Ένωση στη συνέχεια έκλεισε στα καρέ του τον Παναθηναϊκό, ωστόσο κάθε προσπάθειά της να γυρίσει το ματς τούμπα έπεσε στο κενό. Ή καλύτερα πάνω στον εξαιρετικό Ντραγκόφκσι, όπου έβαλε στοπ με τις επεμβάσεις του, ενώ και οι παίκτες του Αλμέιδα ήταν πολύ άστοχοι.

Το 63’ ο Πιερό δεν κατάφερε να σκοράρει μέσα από τη μικρή περιοχή, με τον Αϊτινό φορ να μην μπορεί να νικήσει τον Ντραγκόφσκι από τα δύο μέτρα! Ο Ρουί Βιτόρια βλέποντας την εικόνα της ομάδας του επενέβη, έριξε στο παιχνίδι Τσέριν και Τζούρισιτς, αλλαγές που ισορρόπησαν το ματς αρχικά και στη συνέχεια έφεραν και τη νίκη!



Στο 77’ ο Τζούρισιτς βγήκε απέναντι από τον Μπρινιόλι, ο οποίος μπλόκαρε εύκολα το σκαφτό που επιχείρησε ο Σέρβος. Τρία λεπτά αργότερα όμως, ο Τζούρισιτς με πολύ ωραίο δεξί σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Ιταλό τερματοφύλακα και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Το «τριφύλλι» κατάφερε να πετύχει και τρίτο γκολ, με τον Τσέριν να βρίσκει πολύ ωραία τον Πελίστρι, εκείνος έκανε το γύρισμα και ο Γερεμέγεφ σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

MVP: Αν δεν υπήρχε ο Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι να κρατήσει το σκορ στο 1-1, ο Παναθηναϊκός δεν θα κατάφερνε να γυρίσει το ματς. Πολύ καλός και ο Πελίστρι, καθοριστικός ο Τζούρισιτς.



H «σφυρίχτρα»: Ο Σιλβέσζτρακ είχε μια μέτρια διαιτησία, καθώς παρότι δεν έκανε το σοβαρό λάθος, δεν ακολούθησε κοινή γραμμή στις αποφάσεις του. Πότε άφηνε το σκληρό παιχνίδι, πότε σφύραγε εύκολα.



Οι ενδεκάδες:



Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Γέντβαϊ, Ινγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης (90' Αράο), Μαξίμοβιτς, Ουναϊ (66' Τσέριν), Τετέ (66' Τζούρισιτς), Σφιντέρσκι (74' Γερεμέγεφ), Πελίστρι (90' Νίκας).



ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Μπρινιόλι, Ρότα (80' Οντουμπάτζο), Μουκουντί, Βίντα, Γκατσίνοβιτς, Γιόνσον (59' Ελίασον), Μάνταλος, Λαμέλα (80' Σιμάνσκι), Πινέδα, Κοϊτά (60' Φερνάντες), Πιερό (73' Μαρσιάλ).



Διαιτητής: Ρόμπερτ Σιλβέσζτρακ

Βοηθοί: Χέινιγκ, Καράσεβιτς

4ος: Παπαπέτρου

VAR: Μάλετς AVAR: Τζήλος

