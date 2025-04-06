Πίτερς: Ανοίγει εστιατόριο στο Μικρολίμανο

Τον τρόπο του να δώσει πίσω την «αγάπη» που έχει λάβει στον Πειραιά βρήκε ο Άλεκ Πίτερς! Ο Αμερικανός φόργουορντ ανακοίνωσε μέσω social media ότι θα ανοίξει εστιατόριο στο Μικρολίμανο με όνομα «Twenty Five», το νούμερο δηλαδή που φοράει στη φανέλα του!



«Υπάρχει κάτι που θέλω να σας ανακοινώσω με ενθουσιασμό. Μαζί με μία εκπληκτική ομάδα ανθρώπων, ανοίγω εστιατόριο στο Μικρολίμανο, στον Πειραιά. Έχουμε έναν all-star σεφ, ένα προσωπικό κορυφαίας κλάσης και ένα όραμα γι’ αυτό που πιστεύουμε ότι θα είναι ένα από τα κορυφαία εστιατόρια που μπορείτε να βρείτε.

Ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα και ειδικά στον Πειραιά, έχει υποστηρίξει εμένα και τους αγαπημένους μου τα τελευταία δυόμισι χρόνια, οπότε αυτό το πρότζεκτ είναι ένας τρόπος για να προσφέρω κι εγώ πίσω, εκτός απ’ όσα κάνω στο παρκέ.



Δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες ακόμη, ξέρω όμως ότι έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο για να εξασφαλίσουν ότι όλα θα είναι έτοιμα για εσάς. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε πότε θα ανοίξουμε και πώς θα μπορείτε να κάνετε κράτηση. Είναι επίσημο, το εστιατόριο "Twenty Five" έρχεται σύντομα», ανέφερε αναλυτικά ο Αμερικανός φόργουορντ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.