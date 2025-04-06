Superleague: Φτιαγμένος για playoffs, ο ΠΑΟΚ 2-1 τον Ολυμπιακό στην Τούμπα

Μετά την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε και εναντίον του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά στην Τούμπα με σκορ 2-1 και έκανε το δύο στα δύο στη διαδικασία των playoffs.

Στο μυαλό του κόουτς

Με σύστημα 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ρουμάνος τεχνικός. Ο Κοτάρσκι στο τέρμα, Βιετέσκα και Μιχαηλίδης στα στόπερ, με τους Σάστρε και Μπάμπα στα μπακ. Καμαρά και Οζντόεφ στα χαφ, με τους Ζίβκοβιτς και Πέλκα να είναι στα «φτερά», ενώ ο Κωνσταντέλιας είχε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τσάλοφ.

Με αλλαγή συστήματος και 4-4-2, όπως και επτά νέα πρόσωπα παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης στο τέρμα, Μπιανκόν και Κάρμο στο κέντρο της άμυνας, Κοστίνια και Πιρόλα στα μπακ. Ο Έσε με τον Γκαρθία το δίδυμο στα χαφ, με τους Ροντινέι-Τσικίνιο στα «φτερά». Ο Ελ Κααμπί με τον Γιάρεμτσουκ στην επίθεση.

Το ματς

Η διαφορά στη διάθεση και στη συγκέντρωση των δύο ομάδων ήταν εμφανής από το ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια και δεν άργησε να επιβραβευτεί, με τον Κωνσταντέλια να ανοίγει το σκορ στο 5ο λεπτό. Ο Τσάλοφ κέρδισε εναέρια μονομαχία από τον Κάρμο και στη συνέχεια μοίρασε στον Κωνσταντέλια που έφυγε κάθετα και εκτέλεσε τον Τζολάκη.

Ο ήχος από το… καμπανάκι δεν έφτασε στην πλευρά των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, ενώ αντιθέτως το 1-0 έδωσε επιπλέον ώθηση στον «δικέφαλο του Βορρά» που δεν έριξε στροφές. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Καμαρά έμεινε μόνος μέσα στη μικρή περιοχή και σκόραρε με κεφαλιά και πάλι κόντρα στην πρώην ομάδα του, με την μπάλα να περνάει κάτω από τα πόδια του Τζολάκη.

Μεσοαμυντικά συνέχισε να είναι σε τρικυμία ο Ολυμπιακός. Όχι ότι μεσοεπιθετικά λειτουργούσαν οι Πειραιώτες. Στο 15’ παραλίγο να βρει το 3-0 ο ΠΑΟΚ, με τον Μιχαηλίδη να παίρνει κεφαλιά και τους Καμαρά-Κάρμο να μονομαχούν στον αέρα και τον Αφρικανό να στέλνει την μπάλα ελάχιστα πάνω από την αντίπαλη εστία.

Κοντά στο 20’ άρχισε να κάνει την εμφάνισή της στο ματς η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια επιθετικά λογίζεται ως μη γενόμενη, με το σουτ του Ροντινέι να καταλήγει κόρνερ, αλλά ο Έσε υποδείχθηκε σωστά ως offside.

Για να βρεθεί η πρώτη φάση του Ολυμπιακού πρέπει να πάει κάποιος στο 31’, όταν από το γύρισμα του Τσικίνιο από τα αριστερά, ο Έσε σούταρε σε σώματα, με την μπάλα να καταλήγει έξω σε κόρνερ. Λογικό ήταν να ρίξει από ένα σημείο και μετά στροφές ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν εφικτό να παίξει σε όλο το ημίχρονο σε αυτές τις στροφές, ενώ έδωσε την μπάλα στους «ερυθρόλευκους» από ένα σημείο και μετά.

Ο κάτοχος του τίτλου είχε ευκαιρία και στο 36’ για το 3-0. Ο Οζντόεφ πήρε από το λάθος του Γκαρθία, ο Κωνσταντέλιας κέρδισε την κόντρα από τον Μπιανκόν, αλλά ο Κάρμο έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ. Μέχρι την ανάπαυλα δεν υπήρξε κάποια αξιοσημείωτη φάση, με τον Μεντιλίμπαρ να φεύγει από τον πάγκο του πριν ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις.

Δυναμικά ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες είχαν από μία ευκαιρία, προτού μειώσει ο σαφώς βελτιωμένος Ολυμπιακός. Ο Κάρμο αστόχησε με πλασέ μετά από φάουλ του Ροντινέι στο 48’. Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 3-0 στο 51’, με τον Τσάλοφ να στρώνει στον Πέλκα που αστόχησε από το ύψος του πέναλτι.

Οι Πειραιώτες μπήκαν ξανά στο κόλπο στο 52’. Ο Κάρμο έκανε μακρινή μπαλιά για τον Γιάρεμτσουκ που γύρισε για την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει στον Μιχαηλίδη και να καταλήγει στα δίχτυα. Πήρε τα πάνω της η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και στο 57’ είχε ευκαιρία για το 2-2. Ο Μπρούνο γύρισε από τα αριστερά, ο Τσικίνιο έκανε πιρουέτα και εκτελώντας κέρδισε κόρνερ.

Στο 62’ ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη για το 2-2. Τρομερή επίθεση των Πειραιωτών, που συμμετείχαν Ζέλσον, Τσικίνιο, Γκαρθία και Μπρούνο, με τον τελευταίο να κάνει ωραία σέντρα, δίνοντας έτοιμο γκολ στον Ελ Κααμπί, αλλά το σουτ του Μαροκινού ήταν τζούφιο με αποτέλεσμα να καταλήξει εκτός η μπάλα.

Ο Ολυμπιακός πλέον είχε θυμηθεί τον καλό του εαυτό και στο 75’ αποκόμισε αριθμητικό πλεονέκτημα. Η άμυνα του ΠΑΟΚ έκανε λάθος, ο Γιάρεμτσουκ έφυγε κάθετα και πριν μπει στην περιοχή τον ανέτρεψε ο Καμαρά και αντίκρισε την κόκκινη.

Μέχρι το φινάλε ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ο ΠΑΟΚ αναγκαστικά γύρισε πίσω, παίζοντας με παίκτη λιγότερο και σε αυτό το διάστημα έλειψε μία καλή τελική των Πειραιωτών για να σώσουν την παρτίδα. Αφού ο Ζέλσον δεν πήρε τις σωστές αποφάσεις και ο Πάλμα σε καλή σέντρα του Μπρούνο έκανε χέρι αντί για σουτ μέσα στην περιοχή.

