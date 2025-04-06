Βιτόρια: «Αξίζαμε να κερδίσουμε, δείξαμε καλή αντίδραση»

Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο αποτελεσματικός, έδειξε πως έχει σφυγμό και πήρε προβάδισμα για τη 2η θέση, επικρατώντας 3-1 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για τη 2η αγωνιστική των playoffs για τις θέσεις 1-4.



Μετά την αναμέτρηση, ο Ρουί Βιτόρια στάθηκε στη μεγάλη δυσκολία ενός τέτοιου παιχνιδιού, ειδικά μετά το κακό αποτέλεσμα κόντρα στον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική. Παρόλα αυτά, τόνισε πως οι παίκτες του έδειξαν αποφασιστικότητα, μίλησε για τη μεγάλη βοήθεια που έδωσαν οι αλλαγές, και ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός άξιζε τη νίκη.

«Θεωρώ πως ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς μετά από ένα κακό αποτέλεσμα, μας είχαν στοιχίσει τα λάθη. Σήμερα ξέραμε ότι απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, που έχει δημιουργήσει πολλές δυσκολίες σε όλους, έπρεπε να είμαστε πειθαρχημένοι και να ματσάρουμε την ένταση του αντιπάλου.



Παρόλο που δεχθήκαμε το γκολ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε καλή αντίδραση, είχαμε διάθεση και ένταση, μας βοήθησαν οι ποδοσφαιριστές που μπήκαν ως αλλαγή, καθώς άλλαξαν τον ρου του παιχνιδιού. Αξίζαμε να κερδίσουμε έχοντας ένα μείγμα αποφασιστικότητας και ατομικής ποιότητας σε κρίσιμες στιγμές», ανέφερε αναλυτικά ο Πορτογάλος τεχνικός.

«Κάποια λάθη μάς κόστισαν ακριβά»

Μετά το φινάλε του αγώνα στο ΟΑΚΑ, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Ματίας Αλμέιδα, αναφέρθηκε στα λάθη που κόστισαν στην ομάδα του αλλά και στο γεγονός πως οι παίκτες του δεν εκμεταλλεύτηκαν τις φάσεις τους.

«Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, προσπαθήσαμε να έχουμε την κατοχή, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις φάσεις μας. Προφανώς έγιναν και κάποια λάθη που μάς κόστισαν ακριβά, δεν έφτασε η συνολική προσπάθεια δουλειά για να πάρουμε αυτό που θέλουμε», είπε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το τέλος του αγώνα.

