Ντερμπάρα μυθικών διαστάσεων στο Ρέντη και προβάδισμα πρόκρισης για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Λορέντσο Μιτσέλι, ήταν κυρίαρχη στα δυο πρώτα σετ της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινες» έβγαλαν αντίδραση... πρωταθλητή, ισοφαρίζοντας τα σετ και οδηγώντας το ματς στο tie break, εκεί όπου στις λεπτομέρειες οι γηπεδούχες ήταν ψυχραιμότερες και επικράτησαν 3-2, κάνοντας το πρώτο βήμα για τους τελικούς.

Καταπληκτικό παιχνίδι στον «πρόωρο» τελικό της Volley League γυναικών με τον Ολυμπιακό να χρειάζεται πλέον μια νίκη για να περάσει, την στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Μετς για να φέρει στα ίσα τη σειρά.

Το ματς:

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να συμβαδίζουν στο σκορ, σε ένα αμιγώς, αναγνωριστικό παιχνίδι (7-7). Ωστόσο οι «ερυθρόλευκες» επενδύοντας στο τρομερό τους σερβίς, αλλά και στο άμεσο παιχνίδι, έτρεξαν ένα σερί 5-0 και βρέθηκαν στο +5 (12-7). Το ξέσπασμα των Κυπελλούχων αιφνιδίασε τις «πράσινες» οι οποίες δεν μπορούσαν να βρουν απαντήσεις με αποτέλεσμα το σκορ να ξεφύγει και στο +9 (23-14). Φυσικά δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι στο σετ και ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 (25-18).

Και το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό πρωταγωνιστή και τις Αμπντεραχίμ, Κούμπουρα και Νίζετιχ να πρωτοστατούν στο σκοράρισμα και να ανοίγουν τη διαφορά από νωρίς στο +6 (11-5). Μάλιστα αυτό το +6 πήρε διαστάσεις θριάμβου, την στιγμή που οι παίκτριες του Παναθηναϊκού δεν μπορούσαν να βρουν σκορ, με αποτέλεσμα το 13-7 να μετατραπεί σε ένα εκκωφαντικό +12 (19-7). Τα πράγματα απλοποιήθηκαν για τον Ολυμπιακό ο οποίος δεχόμενος, μόλις 13 πόντους, δεν μπορούσε να χάσει το σετ και έφτασε άνετα στο 2-0 (25-13).

O Παναθηναϊκός δεν ήθελε να παρατήσει το παιχνίδι, γνωρίζοντας πολύ καλά, ότι είχε τη μοναδική ευκαιρία να αντιδράσει στο τρίτο σετ κάτι το οποίο και έγινε. Η Μπιάρντα, μπήκε στην εξίσωση του σκοραρίσματος και με τη βοήθεια της Κωνσταντίνου έφεραν το +4 (1-5). Ο Ολυμπιακός με την Κούμπουρα έκανε ένα μικρό ντεμαράζ, μειώνοντας στον πόντο (5-6, 9-10), αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το +5 (11-16) και να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα μείωσης. Η ομάδα του Μιτσέλι δεν κατέβαζε κάτω από τους τρεις τη διαφορά την στιγμή που οι «πράσινες» έχτισαν σπουδαία διαφορά οκτώ πόντων παίρνοντας έξι ευκαιρίες για το σετ (16-24) το οποίο και κατέκτησαν με 18-15 για το 2-1.

Με το μομέντουμ ξεκάθαρα στο μέρος του ο Παναθηναϊκός δεν σοκαρίστηκε από το 2-0 του Ολυμπιακού στο τέταρτο σετ και κατάφερε να κάνει το 3-7. Οι γηπεδούχες πίεσαν στο φιλέ και μείωσαν στους τρεις, αλλά το «τριφύλλι» συνέχισε να βρίσκει λύσεις στο μπλοκ του Ολυμπιακού διατηρώντας το +5. Όσο ο Ολυμπιακός έμπαινε στο ματς, τόσο ο Παναθηναϊκός έβγαζε αντίδραση και μετέτρεπε εκ νέου το +1 σε διαφορά δυο και τριών πόντων, φτάνοντας στο κρίσιμο 19-22. Η ομάδα του Πειραιά, παρέμενε κοντά στο σκορ, αλλά με ψυχραιμία ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε και έστειλε το ματς στο tie break (23-25).

Στο κρίσιμο σετ που θα έπαιζε, ίσως καθοριστικό ρόλο στη σειρά των ημιτελικών, που κρίνεται στις δυο νίκες ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αξιοποιήσει το μομέντουμ του, την στιγμή που ο Ολυμπιακός αντέδρασε από το 3-3 και με ένα επί μέρους 3-0 έκανε το 6-3. Προφανώς και οι «πράσινες» δεν θα τα παρατούσαν και έκαναν ξανά ντέρμπι το ματς μειώνοντας στον πόντο, με τις ομάδες να βαδίζουν στο +-1 για αρκετή ώρα. Οι παίκτριες του Γιάννη Χαριτωνίδη, αντιστάθηκαν σθεναρά σε αυτές του Μιτσέλι και πήραν το προβάδισμα στο ντέρμπι με 10-9, αλλά ο Ολυμπιακός έκανε άμεσα το 11-10 μετά το τάιμ άουτ από τον Ιταλό coach. Αυτό μάλιστα αφύπνισε για τα καλά τις «ερυθρόλευκες» οι οποίες στο κρίσιμο σημείο έκαναν το 12-10, κόβοντας τη φόρα των φιλοξενούμενων, με τον προπονητή τους να καλεί και αυτός με τη σειρά του τάιμ άουτ. Παρά τις οδηγίες του Χαριτωνίδη ο Ολυμπιακός έφτασε στο +3 (13-10). Ο πόντος του Παναθηναϊκού για το 13-11 δεν πτόησε τον Ολυμπιακό, που αρχικά πήρε match ball και εν συνεχεία καθάρισε τη νίκη (15-11).

Τα σετ: 25-18, 25-13, 18-25, 23-25, 15-11

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.