Αν η μάχη για τον τίτλο έχει, ουσιαστικά, εδώ και καιρό τελειώσει, εκείνη για τη 2η θέση (ακόμη και για την 3η, που δίνει το «εισιτήριο» για το Europa League, σε συνάρτηση πάντα με το αποτέλεσμα του τελικού Κυπέλλου), φούντωσε για τα καλά μετά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League!



Διότι ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 τον -σίγουρο πρωταθλητή- Ολυμπιακό στην Τούμπα και έκανε το 2Χ2 στο μίνι πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός έβγαλε σφυγμό απέναντι στην ΑΕΚ και επικρατώντας 3-1, την «έπιασε» στη 2η θέση, που «βγάζει», θυμίζουμε, στο Champions League! Μάλιστα, στην ισοβαθμία το «τριφύλλι» είναι πάνω από τους «κιτρινόμαυρους», που έκαναν και δεύτερη ήττα στα playoffs! Οι δύο αθηναϊκές ομάδες, βέβαια, νιώθουν την καυτή ανάσα του «δικεφάλου του Βορρά», ο οποίος είναι ξοπίσω τους στον πόντο και όλα δείχνουν ότι πάμε για χαμό μέχρι το φινάλε!

Την επόμενη αγωνιστική, δε, και πριν τη διακοπή για το Πάσχα, η ΑΕΚ πάει στο Καραϊσκάκη για το ματς με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να στήσει φιέστα τίτλου με νίκη, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ!



Η βαθμολογία:







Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής των playoffs:



ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1



Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 3-1



Η επόμενη (3η) αγωνιστική:



Κυριακή 13 Απριλίου



19:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ



21:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

