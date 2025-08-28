Η Εθνική μας είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της στο φετινό Ευρωμπάσκετ, απόψε το βράδυ (21:30) κόντρα στην Ιταλία!

Το πρωί της Πέμπτης (28/8) και στο τελευταίο χαλάρωμα της ομάδας, μερικές ώρες πριν από το πρώτο της στη διοργάνωση, ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, απευθύνθηκε στους παίκτες του, εμψυχώνοντάς τους και ζητώντας τους να έχουν συγκέντρωση, πάθος και καρδιά!

«Η τακτική είναι μόνο ένα κομμάτι του μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αυτοπεποίθησή σας, η πίστη στον συμπαίκτη δίπλα σας. Αυτό που ζητώ είναι η απόλυτη συγκέντρωσή σας. Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Εθνικής μας, πριν ακολουθήσει το καθιερωμένο «Ελλάς» από όλη την ομάδα στο κέντρο του γηπέδου!

