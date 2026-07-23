Πάκσι - Παναθηναϊκός: Πράξη πρώτη στα ευρωπαϊκά «πρέπει» του τριφυλλιού

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε (21:00, ΣΚΑΪ, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) από την Πάκσι στην Ουγγαρία με μοναδικό στόχο τη νίκη για το πρώτο και σημαντικό βήμα πρόκρισης από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε το σύνθημα από τη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, μίλησε για πίεση που θεωρούσε δεδομένη από την πρώτη στιγμή που μίλησε με τον Παναθηναϊκό, προτού αποφασίσει ν' αποδεχθεί την πρόκληση και να κρατήσει το «τιμόνι» της ομάδας.

Το «τριφύλλι» αρχίζει τη φετινή ευρωπαϊκή «περιπέτειά» του από τα τέλη του Ιούλη, με ελπίδα όλων στον σύλλογο να είναι μακρύ το ταξίδι και να ξεπεράσει και τον χειμώνα του 2026.

Προς το παρόν ο στόχος που τέθηκε είναι η παρουσία στη League Phase του Conference League και το double νικών κόντρα στην Πάκσι, ακόμα κι αν δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί τέλειος σε αυτό το χρονικό σημείο, όπως ξεκαθάρισε και ο νέος προπονητής.

Το «τριφύλλι» αντίκρισε στο τελευταίο, χρονικά, φιλικό προετοιμασίας του απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης όσα θα πρέπει να διορθώσει αμυντικά ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και φυσικά θα συνεχίσει να τα δουλεύει, ευελπιστώντας να μην επηρεάσουν τ' αποτελέσματα που θα ψάξει στις δυο συναντήσεις με τους Ούγγρους.

Οι γηπεδούχοι, μέσω και των δηλώσεων του προπονητή τους, Γκιόργκι Μπόγκναρ, έδειξαν να έχουν μελετήσει τη δουλειά του Νίστρουπ και όσα έχει επιδείξει ήδη με τον Παναθηναϊκό το φετινό καλοκαίρι, αλλά κατανοούν πως είναι το απόλυτο αουτσάιντερ από αυτό το matchup.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού (4-2-3-1):

Πένια - Καλάμπρια, Ντε Φράι, Κάτρης/Τουμπά, Κυριακόπουλος - Τσέριν, Καμαρά - Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί - Τετέι





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