Παναθηναϊκός: «Οριστική συμφωνία με Γιουνάιτεντ και Πελίστρι, πετάει για Ελλάδα την Τρίτη»

Επιμένουν οι Άγγλοι για Φακούντο Πελίστρι και Παναθηναϊκό! Νωρίτερα ο Τάσος Νικολογιάννης ανέλυσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα δεδομένα για τον Ουρουγουανό εξτρέμ, επαναλαμβάνοντας ότι από πλευράς «τριφυλλιού» διαψεύδονται από χθες τα πάντα σχετικά με τον 22χρονο. Στην Αγγλία, ωστόσο, πάνε, πλέον, το θέμα ένα βήμα παραπέρα!



Συγκεκριμένα, γνωστός λογαριασμός στο Χ, που ασχολείται με τα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το ''MANUTD SOURCES'', τονίζει πως υπάρχει συμφωνία τόσο του Πελίστρι όσο και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Παναθηναϊκό και ο παίκτης έρχεται, μάλιστα, την Τρίτη (19/08) κιόλας στην Ελλάδα!

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει στους «κόκκινους διάβολους» συνολικά 10 εκατ. λίρες, τις 8,6 «μπροστά», συν 1,4 σε δόσεις. Και αναφέρεται ακόμη ότι ο Πελίστρι θα αποχαιρετήσει αύριο τους συμπαίκτες του στην αγγλική ομάδα και θα πετάξει για Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.