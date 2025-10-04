Την προετοιμασία του για το αυριανό (05/10, 21:30) εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκλήρωσε πριν από λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός.

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ο τεχνικός των «πράσινων», Χρήστος Κόντης, ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα αγωνιστεί κόντρα στον σύλλογο του Περιστερίου.

Εκτός των επιλογών του Έλληνα προπονητή έμειναν οι Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι, με τους δύο ποδοσφαιριστές να ακολουθούν ξανά ατομικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, εκτός αποστολής έμειναν οι Γεντβάι, Μπρέγκου και Μαντσίνι.

Αναλυτικά η αποστολή του «τριφυλλιού»: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.

