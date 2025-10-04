Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριστικά χωρίς Ντέσερς και Πελίστρι ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ατρόμητο

Οριστικά χωρίς τους Ντέσερς και Πελίστρι θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής (05/10)

Ντέσερς

Την προετοιμασία του για το αυριανό (05/10, 21:30) εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκλήρωσε πριν από λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός.

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ο τεχνικός των «πράσινων», Χρήστος Κόντης, ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα αγωνιστεί κόντρα στον σύλλογο του Περιστερίου.

Εκτός των επιλογών του Έλληνα προπονητή έμειναν οι Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι, με τους δύο ποδοσφαιριστές να ακολουθούν ξανά ατομικό πρόγραμμα.
Επιπλέον, εκτός αποστολής έμειναν οι Γεντβάι, Μπρέγκου και Μαντσίνι.

Αναλυτικά η αποστολή του «τριφυλλιού»: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ατρόμητος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark