Το βράδυ της Παρασκευής (04/10) η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στη φετινή Ευρωλίγκα, επικρατώντας με σκορ 103-96 του Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens» για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Κατά την επιστροφή των «μπλαουγκράνα» στη Βαρκελώνη, ο Νίκο Λαπροβίτολα υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς, στο φινάλε του χθεσινού ματς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού του ποδιού.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο Αργεντινός γκαρντ έχει υποστεί μια θλάση, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



El jugador Nico Laprovittola no jugarà el partit davant el València Basket.



L’escorta argentí va notar molèsties a l’adductor de la cuixa esquerra en una acció del tram final del partit davant Panathinaikos.



Les proves realitzades a Barcelona… pic.twitter.com/3kZwGzPets — Barça Basket (@FCBbasket) October 4, 2025

