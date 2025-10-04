Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ για 3 εβδομάδες ο Λαπροβίτολα

Τις υπηρεσίες του Νίκο Λαπροβίτολα για 3 εβδομάδες θα στερηθεί η Μπαρτσελόνα, με τον Αργεντινό γκαρντ να τραυματίζεται στη νίκη επί του Παναθηναϊκού

Λαπροβίτολα

Το βράδυ της Παρασκευής (04/10) η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στη φετινή Ευρωλίγκα, επικρατώντας με σκορ 103-96 του Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens» για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Κατά την επιστροφή των «μπλαουγκράνα» στη Βαρκελώνη, ο Νίκο Λαπροβίτολα υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς, στο φινάλε του χθεσινού ματς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού του ποδιού.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο Αργεντινός γκαρντ έχει υποστεί μια θλάση, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπαρτσελόνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark