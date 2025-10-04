ΟΦΗ: Καθάρισε τον Άρη με τριάρα και πήρε βαθιά ανάσα

Τι κι αν έπαιζε μακριά από την Κρήτη; Ο ΟΦΗ τα πήγε εξαιρετικά ως γηπεδούχος στην Τρίπολη, όπου καθάρισε με 3-0 τον Άρη και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με τρόπο εμφατικό!



Σαλσέδο, Νέιρα και Αποστολάκης οι σκόρερ για τους Κρητικούς, που πήραν βαθιά ανάσα, με τους Θεσσαλονικείς από την άλλη να μένουν μακριά από τη νίκη για δεύτερο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Μίλαν Ράσταβατς, με τον Χριστογεώργο στο τέρμα και τους Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Χατζηθεοδωρίδη στην άμυνα. Καραχάλιος και Ανδρούτσος βρέθηκαν στον άξονα, με Αποστολάκη, Νέιρα και Νους πίσω από τον Σαλσέδο.

Με 4-2-3-1 πορεύτηκε και ο Μανόλο Χιμένεθ, που είχε τον Διούδη στο τέρμα και τους Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο και Φρίντεκ στην άμυνα. Βοριαζίδης και Μόντσου επιλέχτηκαν στον άξονα, με τους Σίστο, Γαλανόπουλο και Μορουτσάν πίσω από τον Μορόν.

Το ματς

Στο δεύτερο μόλις λεπτό καταγράφηκε η πρώτη αξιόλογη στιγμή, με τον Μορόν να πιάνει τη γυριστή κεφαλιά αλλά να μην αγχώνει τον Χριστογεώργο, που μπλόκαρε την μπάλα. Στο 10', μία άστοχη έξοδος του Διούδη επέτρεψε στον Νέιρα να απειλήσει με σουτ που κόντραρε και πέρασε λίγο εκτός, ωστόσο οκτώ λεπτά αργότερα, οι Κρητικοί έφτασαν στο γκολ.



Ο Νέιρα εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά, ο γκολκίπερ του Άρη δίστασε να βγει και ο Σαλσέδο έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 24', ο Διούδης εξουδετέρωσε εύκολα το σουτ του Νους από πλάγια θέση, με τον Τεχέρο να επιχειρεί, ανεπιτυχώς, να απειλήσει από απόσταση στο 38'.

Ακολούθησαν δύο ακόμη προσπάθειες, από τους Μορόν (42’) και Τεχέρο (45+3’), που βρήκαν τον Χριστογεώργο σε ετοιμότητα, με το 1-0 να είναι το σκορ στην ανάπαυλα.



Οι ενδεκάδες των ομάδων



ΟΦΗ (Μ. Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ (16’ Μαρινάκης), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος (90+2’ Κωστούλας), Ανδρούτσος, Νέιρα (85’ Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Νους, Σαλσέδο (85’ Ρακόνιατς)



Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Λέουις, Χριστόπουλος, Χνάρης, Μπαΐνοβιτς, Καινουργιάκης, Φαϊτάκης



Άρης (Μ. Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ (46’ Φαντιγκά), Γαλανόπουλος, Μόντσου, Βοριαζίδης (46’ Μισεουί), Σίστο (63’ Καντεβέρε), Μορουτσάν (46’ Γιαννιώτας), Μορόν



Στον πάγκο: Αθανασιάδης, Παναγίδης, Νινγκ, Σούντμπεργκ, Δώνης, Κάραϊ, Ντουντού



Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Μηνούδης, Διαμαντής

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης

