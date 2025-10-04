Λογαριασμός
Aπίθανη «φάβα»: Ο Κουέστα δέχθηκε γκολ πίσω από το κέντρο στην Τουρκία

Δύσκολη βραδιά είχε ο Χούλιαν Κουέστα με την Αντάλιασπορ, καθώς η ομάδα του όχι μόνο συνετρίβη εντός έδρας, αλλά δέχθηκε και γκολ πίσω από το κέντρο  

Τουρκία

Νύχτα... εφιάλτης για τον Χούλιαν Κουέστα στην SuperLig της Τουρκίας. Ο Ισπανός τερματοφύλακας, που υπερασπίστηκε για επτά σεζόν την εστία του Άρη, είχε ένα πολύ δύσκολο βράδυ στην αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής.

Εκεί η ομάδα του, η Αντάλιασπορ, φιλοξένησε τη Ρίζεσπορ, και... συνετρίβη με σκορ 5-2 μένοντας στη 10η θέση της βαθμολογίας! Το χειρότερο όμως για τον ίδιο τον Κουέστα ήταν ότι στα... χασομέρια δέχθηκε ένα απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο από τον Τόμας Τσβαντσάρα που είδε τον Κουέστα εκτός εστίας και «ζύγισε» πολύ καλά το πόδι του για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Τουρκία ποδόσφαιρο
