Ιστορική σημασία έχει το σημερινό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Πρόκειται για το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο (21:00, Cosmote TV, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sportfm.gr), το οποίο διεξάγεται για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Αναμφίβολα, υπάρχουν διαφορετικά αλλά και συγκεκριμένα δεδομένα για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός αναζητά το τρίποντο για να μειώσει την απόσταση στην προσπάθεια αποφυγής της 4ης θέσης, ενώ ο Ολυμπιακός καίγεται για τη νίκη ώστε να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα πάντως δεν νίκησαν, καθώς οι «πράσινοι» έφεραν 0-0 στην Τούμπα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» από την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός τρέχει σερί 11 αγώνων χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, με την τελευταία να έρχεται στις 18 Ιανουαρίου με 4-0 από την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena». Έχει μόλις μία ήττα εντός έδρας, αυτή από την Ένωση με 3-2, με ρεκόρ 8-4-1 και γκολ 25-10. Θέλει να επιστρέψει στα τρίποντα, καθώς στο πιο πρόσφατο ματς στη Λεωφόρο έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν προσανατολίζεται σε ιδιαίτερες εκπλήξεις, διατηρώντας την τριάδα στην άμυνα. Τα δύο ερωτηματικά αφορούν τον παρτενέρ του Τσιριβέγια και τον έναν εκ των δύο εξτρέμ. Εκτός είναι οι τραυματίες Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Πάλμερ Μπράουν, Σισοκό και Ντέσερς. Αναλυτικά η αποστολή: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

«Περιμένουμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική, αλλά θέλουμε να μειώσουμε αυτή τη διαφορά που υπήρχε πριν. Νομίζω πως ήδη το έχουμε κάνει αυτό και προσεγγίζουμε την αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση γιατί τους κερδίσαμε, έχοντας την ίδια ώρα μεγάλο σεβασμό. Οπότε ναι, θα είναι δύσκολο ματς, αλλά αποτελεί έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε και να είμαστε σίγουροι πως στο μέλλον θα είμαστε πιο κοντά και θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μπενίτεθ.

Ο Ολυμπιακός από τη μεριά του έχει μόλις 5 νίκες στα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ σε αυτά που δεν κέρδισε δεν σκόραρε καν -ενδεικτικό του προβλήματος στη δημιουργία και στο γκολ τους τελευταίους μήνες. Εκτός έδρας πάντως τα πάει καλύτερα, με ρεκόρ 8-4-1, 21 γκολ υπέρ και μόλις 6 κατά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει, ενώ μένει να φανεί ποιες αλλαγές θα κάνει στο αρχικό σχήμα και αν επιφυλάσσει εκπλήξεις. Ψάχνεται τις τελευταίες ημέρες στις προπονήσεις, χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του.

«Θα πρέπει σίγουρα να διορθώσουμε τα πράγματα που έχουμε κάνει λάθος έως τώρα στα ντέρμπι. Πρώτον, έχουμε δει πως όσες φορές έχει προηγηθεί ο αντίπαλος, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Δεύτερον, σε αρκετά ντέρμπι έχουμε δεχθεί γκολ πάρα πολύ νωρίς. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, πολύ πιο συγκεντρωμένοι, επιθετικοί και σίγουρα να μην χαρίσουμε στον αντίπαλο ούτε δύο λεπτά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν - Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ - Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος - Ταμπόρδα, Τετέι, Αντίνο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Σιπιόνι - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον - Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ

Βοηθοί: Ιμπραχίμ Τσαγκλάρ Ουγιάρτσαν, Αμπντουλάχ Μπόρα Οζκάρα

Τέταρτος: Χρήστος Βεργέτης

VAR, AVAR: Κλέι Ρούπερτι, Γερούν Μάνσοτ

