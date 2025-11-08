Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Πράσινο Σάββατο με πράσινη υπεροχή σε Κ15, Κ17

Το Σάββατο βάφτηκε πράσινο. Μια πραγματικά σπουδαία μέρα για την ακαδημία του Παναθηναϊκού, καθώς τόσο η Κ15 όσο και η Κ17 επικράτησαν του Ολυμπιακού, γεμίζοντας περηφάνια όλη την πράσινη οικογένεια.

Ανατροπή για την Κ15

Η αρχή έγινε με την Κ15, που πέτυχε μια μεγάλη και πανάξια ανατροπή μέσα στο «σπίτι» του αντιπάλου. Οι Πράσινοι επικράτησαν 2-1 του Ολυμπιακού σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της Super League Κ15. Το Τριφύλλι βρέθηκε πίσω στο σκορ ύστερα από λάθος στην άμυνα, όμως δεν το έβαλε κάτω.

