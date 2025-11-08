Αποθέωση για Τζόκοβιτς και Μουζέτι στον τελικό της Αθήνας - Ξανά στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης

Η Αθήνα ζει μια μοναδική τενιστική βραδιά, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο5) και τον Λορέντζο Μουζέτι (Νο9) να διεκδικούν τον τίτλο στον πρώτο Hellenic Championship, στο κατάμεστο Telecom Center.

Ο Σέρβος πρωταθλητής έφτασε στον τελικό με άνετη νίκη 2-0 (6-3, 6-4) επί του Χάνφμαν, δείχνοντας την κλάση και την εμπειρία του. Αντίθετα, ο Μουζέτι χρειάστηκε να παλέψει σκληρά απέναντι στον Σεμπάστιαν Κόρντα, επικρατώντας με 2-1 (6-0, 5-7, 7-5) σε ένα ματς που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον.

Η είσοδος των δύο αθλητών στο γήπεδο έγινε μέσα σε αποθέωση από το κοινό, που γέμισε τις εξέδρες για να παρακολουθήσει μια αναμέτρηση υψηλού επιπέδου.

Ο Τζόκοβιτς μετράει πέντε συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Ιταλό, με τον Μουζέτι να έχει επικρατήσει τελευταία φορά στο Μονακό το 2023, γεγονός που δίνει επιπλέον ενδιαφέρον στη σημερινή μονομαχία.

Την παρουσία του στο ΟΑΚΑ δίνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακολουθώντας από κοντά τον τελικό που έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα της διεθνούς τενιστικής κοινότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και χθες (07/11), παρακολουθώντας από κοντά τον αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Χάνφμαν.

Το ΟΑΚΑ φιλοξενεί το πρώτο τουρνουά της ATP στην Ελλάδα ύστερα από 30 χρόνια, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αποτελεί το μεγαλύτερο όνομα που συμμετέχει στο Hellenic Championship. Η επιστροφή της κορυφαίας τενιστικής διοργάνωσης στη χώρα μας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ελληνικό τένις, με τον τελικό Τζόκοβιτς-Μουζέτι να γράφει ιστορία μπροστά σε ένα κοινό που αποθέωσε τους δύο αθλητές.

Πηγή: skai.gr

