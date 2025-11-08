Με τη διεξαγωγή του δεύτερου αγώνα των 5 χιλιομέτρων, του Universities Night Run OPAP, συνεχίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου το διήμερο εκδηλώσεων του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη, με τους δρομείς να περνούν μέσα από το κέντρο της Αθήνας και να τερματίζουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μετά τον πρώτο αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων, που άνοιξε νωρίτερα το πρόγραμμα, εκατοντάδες δρομείς συμμετείχαν στη νυχτερινή εκκίνηση.

Το διήμερο κορυφώνεται την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, όπου 24.000 δρομείς θα διανύσουν τη διαδρομή από τον Μαραθώνα ως το Καλλιμάρμαρο, ζώντας τη μαγεία του τερματισμού στο εμβληματικό στάδιο.



Ο Λευτέρης Πετρούνιας στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο

Το «παρών» στις εκδηλώσεις για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έδωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία του αθλητισμού ως μέσο ένωσης και χαράς για τον κόσμο.

Ο Ολυμπιονίκης των κρίκων μίλησε στο Orange Press Agency για τους λόγους που τον φέρνουν κάθε χρόνο στη μεγάλη γιορτή του κλασικού αθλητισμού. «Ο αθλητισμός είναι κάτι που ενώνει όλο τον κόσμο και του δίνει χαρά. Ο Μαραθώνιος είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει τεράστια σημασία στον αθλητικό χάρτη ο κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας», ανέφερε αρχικά.

Ο κ. Πετρούνιας στάθηκε ιδιαίτερα στον κοινωνικό σκοπό της παρουσίας του, υποστηρίζοντας τη δράση «Wheels of Change». «Εγώ βρίσκομαι κάθε χρόνο εδώ για πάρα πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι η Stoiximan και η δράση που κάνει με το 'Wheels of Change', που βοηθάνε ανθρώπους με αμαξίδιο να τρέξουν», σημείωσε.

«Έχουν χρηματοδοτήσει και έχουν κατασκευάσει ειδικά αμαξίδια για να δώσουν αυτή τη χαρά σε ανθρώπους που δεν είχαν προηγουμένως τη δυνατότητα να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Είμαι εδώ, θα είμαι πάντα εδώ, γιατί ο αθλητισμός ενώνει και είμαστε μεγάλοι φαν του τι σημαίνει αθλητισμός», κατέληξε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

