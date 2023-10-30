Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε το ντέρμπι ο Ολυμπιακός, ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός με τους Λεσόρ, Μήτογλου, Γκριγκόνις, Γκάι και Γκραντ. Το πρώτο σουτ αγώνα ήταν το εύστοχο τρίποντο του Γκάι, με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν με Πίτερς και Παπανικολάου, αλλά τα επιθετικά ριμπάουντ και ο Λεσόρ να κρατούν μπροστά τους «πράσινους» (5-9), στα πρώτα πέντε λεπτά. Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες απάντησαν με καλές άμυνες και καλάθια στο ανοικτό γήπεδο, τρέχοντας σερί 7-0, για το +3 (12-9), με τον Γκριγκόνις να διαμορφώνει το 12-11 της πρώτης περιόδου.

Οι αργές επιθέσεις και από τους δύο κράτησαν και στα πρώτα τέσσερα λεπτά της δεύτερης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί σταθερά το προβάδισμά του (19-18). Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» ήταν πολύ άστοχοι με τους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίζουν τα ριμπάουντ και Μιλουτίνοφ και Γουίλιαμς-Γκος να ξεφεύγουν στο +9 (27-18), στο 16’. Το «τριφύλλι» αντέδρασε και μείωσε με Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου (27-23), με το τρίποντο του Λαρεντζάκη να στέλνει τους Πειραιώτες ξανά στο +7 (30-23), στο 18’. Ωστόσο, το τελευταίο δίλεπτο ανήκε στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι με καλή άμυνα και τους Σλούκα και Μήτογλου επιθετικά έκαναν επιμέρους σκορ 1-5, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (31-28).

Πιο… ζωηρό ήταν το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τα τρίποντα των Πίτερς και Κάναν να κρατούν τον Ολυμπιακό, αλλά οι Λεσόρ και Μήτογλου να φέρνουν το ντέρμπι στην ισοπαλία (37-37), στο 13’. Ο Γουόκαπ «έσπασε» την ισοπαλία προσωρινά, όμως Γκριγκόνις και Μήτογλου έκαναν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό και το προβάδισμά του (39-42), ενώ στη συνέχεια ο διεθνής φόργουορντ έφερε τους «πράσινους» και στο +5 (40-45), στο 29’. Στην τελευταία επίθεση, το τρίποντο του Γουίλιαμς-Γκος έφερε το ντέρμπι στο καλάθι (43-45), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Γουίλιαμς-Γκος έφερε το ντέρμπι ξανά στην ισοπαλία (45-45), αλλά οι Γκάι και Ερνανγκόμεθ πήγαν ξανά στο +5 (45-50) τον Παναθηναϊκό, στην αρχή της τέταρτης περιόδου. Με τα επιθετικά ριμπάουντ, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν και μείωσαν στο καλάθι (50-52), αλλά η πληθωρική εμφάνιση του Μήτογλου και στις δύο πλευρές του παρκέ έδωσε στους «πράσινους» καλάθια στο ανοικτό γήπεδο για το +6 (50-56), στο 35’. Αυτό έφερε μεγάλη πίεση στην ομάδα του Μπαρτζώκα, η οποία δεν έβαζε ούτε βολές. Έτσι, οι «πράσινοι» συνέχισαν το… πάρτι τους κάτω από τα καλάθια και με Μήτογλου και Λεσόρ ξέφυγαν κι άλλο, με τον Ολυμπιακό να ήταν ανήμπορος να αντιδράσει και έτσι να παίρνουν τη νίκη με το τελικό 66-54.

Τα δεκάλεπτα: 12-11, 31-28, 43-45, 54-66

