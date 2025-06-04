ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Πρότασή μας να υπογραφεί κοινή δήλωση»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός διέψευσε τα δημοσιεύματα πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αρνήθηκε να υπογράψει κοινή δήλωση με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Η δήλωση αυτή, κατά πληροφορίες, προβλέπει μεταξύ άλλων και τη μη παρουσία των ιδιοκτητών των δύο ΚΑΕ στις αντίπαλες έδρες.



Απεναντίας, όπως αναφέρουν οι «πράσινοι», η πρόταση της πλευράς του Παναθηναϊκού ήταν να υπογραφεί κοινή δήλωση, όπως και έγινε ήδη από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Μένει να φανεί αν θα δεχτούν να υπογράψουν και οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι πάντως φτάνοντας στο Υπουργείο έκαναν σαφές ότι δεν έχουν πρόθεση να κάνουν καμία κοινή δήλωση ή ανακοίνωση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

