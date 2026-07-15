Σπάτα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Σπάτα, επί της οδού Βασιλέως Παύλου, στο ύψος της παλιάς Εθνικής Τράπεζας.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπέκυψε στα τραύματά της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε προσωρινά, ενώ οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια του τραγικού συμβάντος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.