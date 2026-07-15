Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι, που είχε χαρακτηρίσει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας ομάδα «χωρίς Γάλλους», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Παρίσι, εξέφρασε την ικανοποίησή του σήμερα σε ένα νέο άρθρο για την «προσοχή» που τράβηξαν οι δηλώσεις του, χωρίς να ζητήσει συγγνώμη.

Ο συντηρητικός ηγέτης, επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης από το 2011 έως το 2018, ευχαρίστησε, σε ειρωνικό τόνο, "τις αρχές για την προσοχή που μου έδωσαν στη διάρκεια αυτού του Μουντιάλ".

"Τι κρίμα που οι τόσες προσπάθειες που κατέβαλαν για να παινέψουν τις αρετές μου, τους απέσπασαν από άλλα θέματα (...) τα οποία μετράνε για τους Ισπανούς", ανέφερε στη διαδικτυακή εφημερίδα El Debate.

Ο Μαριάνο Ραχόι είναι στα μαχαίρια με την τωρινή αριστερή κυβέρνηση υπό την ηγεσία του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία το 2018 έπειτα από πρόταση μομφής που είχε προκαλέσει την πτώση του συντηρητικού ηγέτη.

Το νέο του άρθρο δημοσιεύθηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στον απόηχο της νίκης της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Ισπανίας απέναντι στην Εθνική Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες (2-0).

"Ορισμένοι αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στο να καταγγέλλουν έναν ξένο υπουργό ή να κάνουν ρεβεράντζες σε έναν πρωθυπουργό για να προκαλέσουν θόρυβο, να στρέψουν αλλού την προσοχή, να προκαλέσουν συγκίνηση, και όλ' αυτά για να μην μιλάμε γι΄αυτά που ζούμε", είπε ακόμη ο Μαριάνο Ραχόι.

Οι δηλώσεις αυτές παραπέμπουν στην αντίδραση του Πέδρο Σάντσεθ που κατήγγειλε τις τελευταίες ημέρες τις "ξενοφοβικές δηλώσεις" του προκατόχου του.

Τη Δευτέρα, στο περιθώριο της παρέλασης για την 14η Ιουλίου στο Παρίσι, ο σοσιαλιστής ηγέτης είχε πει στον Γάλλο ομόλογό του Σεμπαστιάν Λεκορνί ότι "αισθάνεται τόση ντροπή".

Σε εικόνες που καταγράφηκαν από τις κάμερες, ο Ισπανός πρωθυπουργός φαίνεται να φέρνει τα χέρια στο στήθος, να σκύβει ελαφρά εν είδει συγγνώμης μπροστά στον Σεμπαστιάν Λεκορνί και την Μπριζίτ Μακρόν, τη σύζυγο του Γάλλου προέδρου.

"Αυτοί δεν ζητάνε συγγνώμη για τίποτα. Είναι προφανώς πάντα οι άλλοι που [πρέπει να] το κάνουν", είπε ο Μαριάνο Ραχόι, αναφερόμενος σε διάφορες νομικές υποθέσεις που αγγίζουν το ιδιωτικό και επαγγελματικό περιβάλλον του Πέδρο Σάντσεθ, καθώς και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE)του οποίου ηγείται.

Πηγή: skai.gr

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