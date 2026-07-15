Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει την υποδοχή ουκρανών προσφύγων, αποκλείει τους άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία

Οι χώρες της ΕΕ δέχθηκαν σήμερα να παρατείνουν κατά ένα χρόνο, μέχρι το Μάρτιο 2028, την προστασία που χορηγούν στο έδαφός τους στους ουκρανούς πρόσφυγες, όμως θα την αρνούνται πλέον στα πρόσωπα που είναι σε ηλικία στράτευσης.

Περισσότεροι από 4,4 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν σήμερα αυτό το ειδικό καθεστώς, που δημιουργήθηκε μερικές εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο 2022. Τους επιτρέπει να διαμένουν, να εργάζονται και να έχουν πρόσβαση σε αρωγές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πρόσφυγες αυτοί ζουν οι περισσότεροι στη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία. Ωστόσο το καθεστώς αυτό πρέπει να επαναβεβαιώνεται κάθε χρονιά, κάτι που οι χώρες της ΕΕ δέχθηκαν να κάνουν άλλη μια φορά χθες, Τρίτη.

Όμως κράτη μέλη αρχίζουν να δείχνουν σημάδια ανυπομονησίας μπροστά στην κρίση αυτή που διαιωνίζεται. Πέρυσι οι Βρυξέλλες άρχισαν ήδη να εξετάζουν το μέλλον αυτού του καθεστώτος καλώντας τις χώρες της ΕΕ να ωθήσουν ορισμένους Ουκρανούς προς άλλους τίτλους παραμονής και προετοιμάζοντας τις πρώτες επιστροφές στην Ουκρανία.

Αυτή τη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να εξαιρεθούν από το μηχανισμό αυτό οι άνδρες σε ηλικία μάχης, οι οποίοι καταθέτουν για πρώτη φορά αίτημα προστασίας.

«Οι πρόσφυγες που φθάνουν στην Ουκρανία θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους», εξηγεί η ΕΕ σε ανακοίνωση, παρουσιάζοντας διαβατήριο με σφραγίδα εξόδου που έχει εκδοθεί από τις ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα ουκρανικό στρατιωτικό νόμο, οι άνδρες ηλικίας 23 ως 60 ετών δεν έχουν δικαίωμα να φεύγουν από τη χώρα, πλην εξαιρέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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