Η Αυστραλία θα θεσπίσει νόμους για να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο τα κέντρα δεδομένων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ, αγγλικά AI, γαλλικά IA) καταναλώνουν νερό και ηλεκτρικό ρεύμα και προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα στους τομείς δημιουργίας, δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

Σε ομιλία του στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ κατά την οποία εξέθεσε τις πολιτικές κατευθύνσεις της κυβέρνησής του, ο Αλμπανέζι επεδίωξε να καθησυχάσει τις ανησυχίες όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι θα μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα συναντηθεί με τους επικεφαλής των αυστραλιανών πολιτειών και εδαφών τον ερχόμενο μήνα για να συζητήσουν τις προτάσεις αυτές νόμου, οι οποίες θα παρουσιαστούν την ερχόμενη χρονιά προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην ΤΝ και να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια.

Η Αυστραλία άνοιξε τον δρόμο σε άλλες χώρες επιβάλλοντας περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, αλλά η πρόκληση της διαμόρφωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης προς το συμφέρον της Αυστραλίας είναι ακόμη μεγαλύτερη και απαιτεί να δράσουμε ήδη από τώρα, πρόσθεσε.

«Αν μείνουμε πίσω και δεν κάνουμε τίποτα, αυτό θα μας ξεπεράσει τελείως», σημείωσε.

«Η μεγάλη χώρα μας μπορεί να είναι πολύ περισσότερα από απλώς ένα κέντρο δεδομένων για προϊόντα της ΤΝ που κατασκευάζονται στο εξωτερικό», τόνισε.

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους ανηλίκους, αλλά ο προσανατολισμός της ανάπτυξης της ΤΝ προς το συμφέρον της Αυστραλίας αντιπροσωπεύει μια πιο μεγάλη πρόκληση και απαιτεί άμεση δράση, σύμφωνα με τον Αυστραλό πρωθυπουργό.

Η ανακοίνωση αυτή του Αλμπανέζι γίνεται αφού αυτήν την εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι η αμερικανική νεοφυής (start-up) επιχείρηση Anthropic άσκησε πιέσεις στις αυστραλιανές αρχές για να τροποποιήσουν τη νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ.

Επίσης πολλοί καλλιτέχνες ζητούν από την κυβέρνηση να απορρίψει προτάσεις οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους, αποσκοπούν να επιτρέψουν στα μοντέλα της ΤΝ να χρησιμοποιούν δωρεάν έργα που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Το αυστραλιανό δημιουργικό περιεχόμενο δεν είναι «στη διάθεση όλων», υποστήριξε ο Αλμπανέζι.

«Καμία επιχείρηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυστραλιανά βιβλία, μουσική, έργα τέχνης ή ειδήσεις για να δημιουργεί ή να εκπαιδεύει μια ΤΝ χωρίς τον έλεγχο του καλλιτέχνη (…) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια συνιστά κλοπή», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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