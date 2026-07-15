Ράλλυ Αιγαίου: Σύρος και Λέρος συνεχίζουν το ταξίδι 63 ετών στην καρδιά του Αιγαίου

Με εκκίνηση από το εμβληματικό θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» στο Φάληρο, πρώτο σταθμό τον Φοίνικα Σύρου, δεύτερο τη Λέρο και επιστροφή και πάλι για τερματισμό στο γραφικό ψαροχώρι της πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

Δεκαεφτά χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009) που το Ράλλυ Αιγαίου ταξίδεψε στη Σύρο αλλά και στη Λέρο, οι ιστιοπλόοι του κορυφαίου και πιο ιστορικού αγώνα ανοικτής θαλάσσης στο Αιγαίο ετοιμάζονται να ανοίξουν και πάλι πανιά στην πανομοιότυπη διαδρομή 300 συνολικά ναυτικών μιλίων.

Το Ράλλυ Αιγαίου το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) με τη συνεργασία του Πολεμικού Ναυτικού σαλπάρει το προσεχές Σάββατο 18 Ιουλίου από το Φάληρο υπηρετώντας όπως πάντα τις ίδιες διαχρονικές αξίες: τη θάλασσα, τη ναυτοσύνη, τον αθλητισμό και την Ελλάδα των νησιών.

Για 63η συνεχόμενη χρονιά, ο ιστορικός θεσμός της ελληνικής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης επιστρέφει εκεί όπου γεννήθηκε: στα νερά του Αιγαίου. Ένας αγώνας που από το 1964 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική ναυτοσύνη και σήμερα συγκαταλέγεται ως ο δεύτερος αρχαιότερος αγώνας ανοικτής θαλάσσης στη Μεσόγειο.

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, το Ράλλυ Αιγαίου δεν αναδεικνύει μόνο πρωταθλητές. Δημιουργεί ανθρώπους της θάλασσας. Γενιές ιστιοπλόων απέκτησαν τις πρώτες τους μεγάλες εμπειρίες στον απαιτητικό αυτό αγώνα, εξελίχθηκαν μέσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες του Αιγαίου και στη συνέχεια διέπρεψαν σε ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ράλλυ Αιγαίου θεωρείται διαχρονικά το «μεγάλο σχολείο» της ελληνικής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης.

Στην ιστορική αυτή διαδρομή, το Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί τον σταθερό συνοδοιπόρο του θεσμού. Για περισσότερα από εξήντα χρόνια στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση, παρακολουθώντας διακριτικά την πορεία των αγωνιζομένων και προσφέροντας την πολύτιμη συνδρομή του όπου απαιτείται. Μια σχέση εμπιστοσύνης που αναδεικνύει τους διαχρονικούς δεσμούς του ελληνικού ναυτικού κόσμου με την ιστιοπλοΐα.

Το πρόγραμμα του 63ου Ράλλυ Αιγαίου

Παρασκευή 17/7: Συγκέντρωση Κυβερνητών (19:00) - υποδοχή πληρωμάτων (20:00) στο κτήριο του ΠΟΙΑΘ

Σάββατο 18/7: 1η ιστιοδρομία: (100 ν.μ., εκκίνηση 11.00) Φάληρο-Φοίνικας Σύρου

Κυριακή 19/7: Φεστιβάλ ιστιοπλοΐας στον Φοίνικα Σύρου (12.00).

Διοργάνωση, ONEX Shipyards σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου και τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης

Δευτέρα 20/7: 2η τοπική ιστιοδρομία (15 ν.μ., εκκίνηση 11.00) ONEX CUP, εκδήλωση απονομής επάθλων 1ης & 2ης ιστιοδρομίας (20.30 Ciel Syros)

Τρίτη 21/7: Επίσκεψη και ειδική ξενάγηση στο Ναυπηγείο, Ξενάγηση σε αξιοθέατα της Σύρου

Τετάρτη 22/7: 3η ιστιοδρομία (92 ν.μ., εκκίνηση 11.00) Φοίνικας Σύρου - Λέρος

Πέμπτη 23/7: Beach party - Sup Cup

Παρασκευή 24/7: Ελεύθερη ημέρα, απονομή 3η ιστιοδρομίας

Σάββατο 25/7: 4η ιστιοδρομία (92 ν.μ., εκκίνηση 11.00), τελικός τερματισμός

Κυριακή 26/7: Ελεύθερος πλους – Επιστροφή

Δευτέρα 27/7: Τελετή απονομής επάθλων (21.00)- Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου

Οι χορηγοί και οι υποστηρικτές της διοργάνωσης

Μέγας Χορηγός και του 63ου Ράλλυ Αιγαίου είναι ο Όμιλος ONEX SHIPYARDS & TECHNOLOGIES που αποτελεί ηγετική δύναμη στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, της άμυνας, των επενδύσεων και της τεχνολογίας, προάγοντας την ανάπτυξη, την αριστεία και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Χορηγός του αγώνα είναι η εταιρεία ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σχοινιών και συρματόσχοινων για τη ναυτιλία. Υποστηρικτές είναι η εταιρεία TECHNAVA, που εξειδικεύεται στην υποστήριξη της ποντοπόρου ναυτιλίας και η JOTUN, παγκόσμιος ηγέτης στα χρώματα ναυτιλίας. Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ ο οποίος είναι και ο επίσημος τηλεοπτικός μεταδότης της διοργάνωσης, η εφημερίδα H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τα περιοδικά, Ιστιοπλοϊκός Κόσμος, TheYachtbook, Athens Riviera Journal & Boats & Yachting.

Την τεχνολογική υποστήριξη της παρακολούθησης των σκαφών παρέχει η G4S Telematix και την υποστήριξη στο διαδίκτυο η εταιρεία INTERAD.

Πηγή: skai.gr

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