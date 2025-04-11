H κρίσιμη 3η αγωνιστική των play-offs της Super League έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και φέρνει ξανά ντέρμπι!

Την Κυριακή (13/04) στις 21:00 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ, σε ένα ματς που οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να κατακτήσουν μαθηματικά τον τίτλο, την ώρα που η Ένωση θέλει να… χαλάσει τη γιορτή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Δύο ώρες νωρίτερα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν ραντεβού στο ΟΑΚΑ, σε μια μάχη με φόντο τα καλά εισιτήρια για την έξοδο στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει με τις αναμετρήσεις για τις θέσεις 5 έως 8. Στις 16:30 παίζουν Asteras Aktor-ΟΦΗ και στις 19:30, Άρης-Ατρόμητος.

Σε αγωνιστική δράση μπαίνουμε από το Σάββατο (12/04) με τα ματς των play-outs Παναιτωλικός - Λαμία στις 17:00, Πανσερραϊκός - ΑΤΗΕNS KALLITHEA στις 19:30 και Βόλος – Λεβαδειακός, 30 λεπτά αργότερα.

Μετά τη λήξη των αγώνων, σειρά έχουν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι να περάσει ο λόγος στους ακροατές μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Ζήστε την ένταση των μεγάλων ντέρμπι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ και ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πηγή: skai.gr

