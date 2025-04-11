ΑΕΚ: Γρίφος διάταξη και πρόσωπα στα πλάνα του Αλμέιδα για Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα και αύριο την προετοιμασία της για το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00) για την 4η αγωνιστική των playoffs, με τον Ματίας Αλμέιδα να κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά του.

Ο Αργεντινός προπονητής επέμεινε στο κλασικό πλάνο του 4-2-3-1 στα δύο πρώτα ματς των playoffs, ωστόσο απέναντι στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα είχε παρατάξει τριάδα στην άμυνα και αυτή τη διάταξη δούλεψε και στη διάρκεια της διακοπής των τριών εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Δεν είναι, συνεπώς, απίθανο να δούμε και πάλι τρεις αμυντικούς, είτε ο Μήτογλου προστεθεί δίπλα σε Βίντα και Μουκουντί, είτε πάρει έναν τέτοιο ρόλο ο Σιμάνσκι. Στα άκρα της άμυνας ο Γκατσίνοβιτς αριστερά και ένας εκ των Οντουμπάτζο ή Ρότα δεξιά είναι υποψήφιοι, ενώ Γιόνσον και Πινέδα αναμένεται να είναι στα χαφ. Από εκεί και πέρα, όλα είναι ανοιχτά. Θέση διεκδικούν Μάνταλος και Λαμέλα στον άξονα, με τον Αργεντινό υποψήφιο για δεξιά αλλά ακόμη και για την κορυφή της επίθεσης. Για δεξί εξτρέμ πιθανή επιλογή είναι ο Ελίασον, για αριστερά ο Κοϊτά ή ο έτοιμος πλέον Μαρσιάλ και για σέντερ φορ ο Πιερό.

Εκτός μάχης είναι σίγουρα ο Λιούμπισιτς, που πιθανότατα χάνει τις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές των playoffs. Επανέρχεται, ωστόσο, ο Περέιρα, που πάντως δύσκολα θα είναι βασικός αφού έχει να παίξει από τις 26 Φεβρουαρίου και το 6-0 του Κυπέλλου στο Φάληρο.

