Ο σπρίντερ Γκάουτ Γκάουτ, μόλις 17 ετών από την Αυστραλία, κατέγραψε διπλή επίδοση κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα στα 100 μέτρα, στην ίδια μέρα, κατά τη διάρκεια του Αυστραλιανού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Περθ.

Ο έφηβος δρομέας, που δεν είχε ξανακατέβει ποτέ κάτω από το «φράγμα» των 10 δευτερολέπτων, τερμάτισε σε 9.99 δευτερόλεπτα τόσο στη σειρά των προκριματικών όσο και στον τελικό της κατηγορίας κάτω των 20 ετών.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN, καμία από τις δύο επιδόσεις δεν θα αναγνωριστεί επίσημα ως ατομικό ρεκόρ, καθώς και οι δύο έγιναν με άνεμο ευνοϊκό πέρα από το επιτρεπτό όριο. Στον προκριματικό ο άνεμος έφτασε τα +3,5 m/s, ενώ στον τελικό ήταν +2,6 m/s — το επιτρεπτό όριο για να μετρήσει επίδοση είναι +2,0 m/s.

Ένας από τους ταχύτερους εφήβους στον κόσμο - Νέος Μπολτ;

Η επίδοση αυτή αποτελεί πάντως ακόμη ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο στην έως τώρα καριέρα του Γκάουτ, ο οποίος είχε τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας ήδη από τα 14 του, όταν είχε τρέξει τα 100 μέτρα σε 10.57 δευτερόλεπτα.

Ο νεαρός αθλητής έχει αρχίσει να συγκρίνεται με τον θρύλο Γιουσέιν Μπολτ, ενώ θεωρείται ήδη ένας από τους ταχύτερους έφηβους στον κόσμο.

Στον τελικό της Πέμπτης, ο Γκάουτ δεν είχε την καλύτερη εκκίνηση, αλλά κατάφερε να ανακτήσει ταχύτητα και να ξεφύγει από τους αντιπάλους του. «Αυτό ήθελα. Δεν έκανα την εκκίνηση που περίμενα, αλλά έμεινα στο πλάνο μου. Όταν είδα το χρονόμετρο, δεν μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος», δήλωσε ο ίδιος.

Η φόρμα του φέτος είναι εντυπωσιακή. Τον Μάρτιο σημείωσε χρόνο 20.05 στα 200 μέτρα — κορυφαίος παγκοσμίως για το 2024 μέχρι στιγμής και μόλις 0,01 δευτερόλεπτο πιο αργός από το εθνικό ρεκόρ που ο ίδιος είχε σημειώσει τον Δεκέμβριο.

Ακόμη, κατάφερε να γίνει ο πρώτος Αυστραλός στην ιστορία που κατέβηκε τα 20 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα, τρέχοντας σε 19.98, σε αγώνα του Πρωταθλήματος Κουίνσλαντ. Όμως κι αυτή η επίδοση δεν αναγνωρίστηκε επίσημα λόγω ανέμου +3.6 m/s.

Οι εντυπωσιακοί χρόνοι του έχουν ενισχύσει τις συγκρίσεις με τον Μπολτ και τον έχουν τοποθετήσει στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Ο ίδιος, ωστόσο, διατηρεί χαμηλούς τόνους:

«Υπάρχουν στιγμές που η προσοχή των media γίνεται υπερβολική, αλλά προσπαθώ να μένω προσγειωμένος και να εστιάζω στις προπονήσεις και στους αγώνες μου», ανέφερε.

Ο Γκάουτ αναμένεται να επιστρέψει στην ίδια πίστα την Κυριακή, για να αγωνιστεί στα 200 μέτρα των ανδρών, κυνηγώντας νέο ατομικό ρεκόρ.

Πηγή: skai.gr

