Παναθηναϊκός: Κυκλοφορούν Παρασκευή τα εισιτήρια για όλους τους εντός έδρας αγώνες της Euroleague

Διαθέσιμα προς αγορά θα γίνουν από Παρασκευή (25/10) τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού AKTOR για όλους τους εντός έδρας αγώνες της Euroleague!



Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν πως από τη συγκεκριμένη μέρα θα ξεκινήσει η διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για όλες τις αναμετρήσεις στο ΟΑΚΑ μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης.



Παράλληλα, θα τεθούν σε κυκλοφορία και τρία μηνιαία πακέτα εισιτηρίων, τα November Pass, Decembeer Pass και January Pass, με τα οποία οι φίλαθλοί του «τριφυλλιού» θα εξασφαλίζουν την παρουσία τους στο ΟΑΚΑ, για όλους τους εντός έδρας αγώνες του εκάστοτε μήνα, επωφελούμενοι έκπτωσης 20%.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι την Παρασκευή (25/10) θα ξεκινήσει η προπώληση των εισιτηρίων της ομάδας μας για όλους τους εντός έδρας αγώνες της κανονικής περιόδου της Euroleague, αλλά και τριών μηνιαίων πακέτων εισιτηρίων.



Συγκεκριμένα, θα τεθούν σε κυκλοφορία τρία μηνιαία πακέτα εισιτηρίων, το November Pass, το December Pass και το January Pass, με τα οποία οι φίλαθλοί μας θα εξασφαλίζουν την παρουσία τους στο νέο και εντυπωσιακό ΟΑΚΑ, για όλους τους εντός έδρας αγώνες του εκάστοτε μήνα, επωφελούμενοι έκπτωσης 20%!



Παράλληλα, θα είναι στη διάθεσή τους και τα μεμονωμένα εισιτήρια όλων των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας ως το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague.



Αναλυτικά οι αγώνες που περιλαμβάνονται στα πακέτα εισιτηρίων:



November Pass

*30/10, 21.15: Panathinaikos AKTOR Athens - LDLC ASVEL Villeurbanne

8/11, 21.15: Panathinaikos AKTOR Athens - Olympiacos Piraeus

12/11, 21.15: Panathinaikos AKTOR Athens - Maccabi Playtika Tel Aviv

29/11, 21.15: Panathinaikos AKTOR Athens - AS Monaco



*Στο November Pass περιλαμβάνεται και ο τελευταίος εντός έδρας αγώνας μας για τον Οκτώβριο με αντίπαλο την LDLC ASVEL Villeurbanne

**Υπενθυμίζουμε ότι οι φίλαθλοι που έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα έκπτωσης, της τάξεως του 20%, για το παιχνίδι με την LDLC ASVEL Villeurbanne από την ενέργεια επιβράβευσης των 20.000 πρώτων εγγεγραμμένων χρηστών του Club 1908, θα χρειαστεί κατά την αγορά του εισιτηρίου τους, να συμπληρώσουν το public code (αριθμός που αναγράφεται κάτω από το QR code του εισιτηρίου με την FC Bayern Munich), στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα της Ticketmaster.gr.



December Pass

3/12, 21.15: Panathinaikos AKTOR Athens - FC Barcelona

17/12, 21.15: Panathinaikos AKTOR Athens - EA7 Emporio Armani Milan

19/12, 21.15: Panathinaikos AKTOR Athens - Baskonia Vitoria-Gasteiz



January Pass

3/1, 21.15: Panathinaikos AKTOR Athens - Virtus Segafredo Bologna

9/1, 21.15: Panathinaikos AKTOR Athens - Partizan Mozzart Bet Belgrade

23/1, 21.15: Panathinaikos AKTOR Athens - Zalgiris Kaunas



Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την αγορά κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου, αποτελεί η απόκτηση της ετήσιας συνδρομής (membership) των 20€ για το Club 1908, το official loyalty mobile application, το οποίο θα είναι σύντομα διαθέσιμο και θα προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR. Δείτε εδώ σχετικά



*Όσοι έχουν ήδη αγοράσει την ετήσια συνδρομή (membership) τους για το Club 1908, αρκεί απλώς να συμπληρώσουν τον κωδικό membership που έχουν λάβει, στο σχετικό πλαίσιο εντός της Ticketmaster, κατά τη διαδικασία αγοράς του μεμονωμένου εισιτηρίου τους.



**Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του Club1908!



Σχετικά με τη διαδικασία λήψης του εισιτηρίου στο κινητό του καθενός από εσάς, υπενθυμίζεται ότι μετά την αγορά του, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet, ως εξής:



Για τους Έλληνες πολίτες τα βήματα είναι τα εξής:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή "Gov Wallet" με τους κωδικούς του taxis net.

Εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.



Για αλλοδαπούς, Έλληνες του εξωτερικού και άνω των 67 ετών:

Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε προς τα εκδοτήρια (box office) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.



Υπενθυμίζεται σχετικά:

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία https://support.gov.gr/.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.



Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:



-Ηλεκτρονικά στο ticketmaster.gr



*Για όσους φιλάθλους χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια με το εισιτήριό τους, θα λειτουργεί (έως και τρεις ώρες πριν από κάθε αγώνα) Help Desk της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, στο Box Office που βρίσκεται στο Parking 5 του ΟΑΚΑ.



**Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης.



***Σημειώνεται πως στους αγώνες της Euroleague, η είσοδος των παιδιών άνω των τριών ετών γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη ξεχωριστού εισιτηρίου και σε καμία περίπτωση με αυτό του γονέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.