Παναθηναϊκός: Ο Βιτόρια πήρε… «εκδίκηση» για τον Τεν Κάτε

Η νίκη των «πράσινων» κόντρα στην Σαμσουνσπόρ την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ, με ανατροπή μάλιστα, έδειξε πολλά πράγματα. Πρώτον ότι ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρώσει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, είναι σε έναν καλό δρόμο. Δεύτερον πως αυτή η ομάδα μπορεί να γυρίσει παιχνίδια στα οποία δέχεται γκολ. Τρίτον ότι ο Πάλμερ Μπραόυν είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι αφού πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα “πράσινα”. Και τέταρτον πως το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Europa League έγινε. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα.

