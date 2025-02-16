Παναθηναϊκός: Ο Τσέριν διατηρεί μια… ιδιαίτερη σχέση κόντρα στον Βόλο

Ο Άνταμ Τσέριν φαίνεται πως έχει… αδυναμία στον Βόλο, καθώς όποτε βρίσκει απέναντί του την ομάδα της Μαγνησίας, καταφέρνει να αφήσει το σημάδι του.

Ο Σλοβένος μέσος έχει χτίσει μια εξαιρετική παράδοση, αφού σε 7 αναμετρήσεις έχει σκοράρει στα 4 από αυτά, ενώ στις τρεις πρώτες εμφανίσεις του κόντρα στους Βολιώτες βρήκε δίχτυα σε κάθε παιχνίδι.

Η αρχή έγινε τη σεζόν 2022-2023, όταν ο Τσέριν σημείωσε το τέταρτο γκολ στη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-5 στην έδρα του Βόλου.

