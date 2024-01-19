Ο Καναδός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2015 στο επί κοντώ, Σον Μπάρμπερ, πέθανε σε ηλικία 29 ετών.

Ο ατζέντης του, Πολ Ντόιλ, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο αθλητής άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (17/1) στο σπίτι του στο Κίρκγουντ του Τέξας από «ιατρικές επιπλοκές».

«Περισσότερο από έναν απίστευτο αθλητή, ο Σον ήταν ένα τόσο καλόκαρδο άτομο που πάντα έβαζε τους άλλους μπροστά από τον εαυτό του», είπε ο Ντόιλ και πρόσθεσε: «Είναι τραγικό να χάνεις έναν τόσο καλό άνθρωπο σε τόσο μικρή ηλικία».

Ο Μπάρμπερ είχε κερδίσει το χρυσό στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2015, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα αναστάτωσε το Πεκίνο, κατακτώντας το χρυσό στο Παγκόσμιο. Το καλύτερο άλμα του, το οποίο ήταν στα 6 μέτρα και είχε σημειωθεί στις 15 Ιανουαρίου του 2016, εξακολουθεί να είναι ρεκόρ Καναδά. Αγωνίστηκε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

