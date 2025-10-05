Παναθηναϊκός: Νίκησε τον Ατρόμητο στη μνήμη του Μπάλντοκ και ανασυντάχθηκε

Νίκη χρόνου, ανασύνταξης και... μνήμης για τον Παναθηναϊκό! Λίγες ημέρες μετά τη σοκαριστική ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ για το Europa League ο Παναθηναϊκός κατάφερε με σκόρερ του Τσέριν να επικρατήσει 1-0 του Ατρομήτου στην, άδεια, λόγω τιμωρίας, Λεωφόρο και το αφιέρωσε στον Τζορτζ Μπάλντοκ που έφυγε από τη ζωή πριν έναν χρόνο, «βυθίζοντας» άπαντες στο πένθος!

Δεύτερο σερί «τρίποντο» για τους «πράσινους» στο πρωτάθλημα και... ηρεμία ενόψει της διακοπής η οποία θα φέρει ευκαιρία για ανασύνταξη και δουλειά. Στους οκτώ πλέον βαθμούς ο Παναθηναϊκός, που έχει δύσκολη επιστροφή στις υποχρεώσεις, αντιμετωπίζοντας τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ήχησαν... καμπανάκια για τον Ρενάτο Σάντσες ο οποίος έφυγε με ενοχλήσεις στο 38' από τον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας τη θέση του στον μετέπειτα σκόρερ Άνταμ Τσέριν. Βρήκε ξανά δίχτυα και μάλιστα στο 90' ο Γερεμέγεφ, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε λόγω επιθετικού φάουλ του Ίνγκασον στην αρχή της φάσης.

Από την άλλη ο Ατρόμητος έμεινε χαμηλά, γνωρίζοντας την 3η ήττα του στο πρωτάθλημα και με πέντε βαθμούς, σταθεροποιήθηκε στη 10η θέση. Σημαντικό το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής για τους Περιστεριώτες με τον επικίνδυνο Λεβαδειακό, εντός έδρας.

Στο μυαλό των κόουτς:



Με το κλασικό 4-3-3 παρέταξε τον Παναθηναϊκό ο Χρήστος Κόντης. Σταθερά ο Λαφόν στην εστία, με τους Καλάμπρια, Ινγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλος τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Σάντσες και Μπακασέτας στον άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς βρίσκονταν στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.



Για τον Ατρόμητο ο Λεωνίδας Βόκολος επέλεξε το 4-2-3-1. Στην εστία ο Χουτεσιώτης, ενώ στην άμυνα ξεκίνησε η τετράδα με Μουντέ, Σταυρόπουλο, Μανσούρ, Ούρονεν. Ο Μίχορλ με τον Μοτουσαμί οι δυο χαφ, ο Καραμάνης με τον Μπάκου οι δυο ακραίοι και ο Τζοβάρας, πίσω από τον Τσαντίλα.



To ματς:



Με τον Παναθηναϊκό να πιέζει στο πρώτο μισό του Ατρομήτου από την αρχή του ματς ξεκίνησε η αναμέτρηση στην άδεια Λεωφόρο και τους παίκτες του Κόντη να ψάχνουν κλέψιμο προκειμένουν να δημιουργήσουν συνθήκες μπροστά στην εστία του Χουτεσιώτη. Στο 3' ο Ρενάτο βρήκε με μια εξαιρετική κάθετη τον Σφιντέρσκι, που ήταν εκτεθειμένος και δεν πρόλαβε, επίσης, τον Χουτεσιώτη στην έξοδό του, ενώ στο 9' ήρθε η πρώτη τελική του ματς για το «τριφύλλι». Ωραίο παιχνίδι κάθετα με τον Ρενάτο και πάλι δημιουργό να την περνά κάθετα στον Μπακασέτα που την έφερε στον αριστερό και έκανε το σουτ, αλλά ο Χουτεσιώτης έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε.

Ο Ατρόμητος έμενε σε παθητικό ρόλο και περίμενε να τα ανεβάσματα των μπακ του Παναθηναϊκού προκειμένου να τροφοδοτήσει με βαθιές μεταβιβάσεις τους ταχύτατους Μπάκου και Τζοβάρα. Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης στο 20' έκανε την πρώτη πολύ καλή επέμβαση της αναμέτρησης, όταν η μπάλα έφτασε αριστερά στον Κυριακόπουλο, αυτός πάσαρε στην περιοχή στον Σφιντέρσκι, που έστρωσε στον Μπακασέτα, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού σούταρε, αλλά ο πορτιέρε του Ατρομήτου απομάκρυνε.

Το ίδιο έργο συνεχίστηκε για αρκετή ώρα με τον Παναθηναϊκό, κυρίως από τα αριστερά, να ανεβαίνει και να δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για την άμυνα του Ατρομήτου. Στο 28' ο Τουμπά, πήρε μέτρα, έβγαλε πολύ ωραία σέντρα στον Σφιντέρσκι, αυτός έπιασε την κεφαλιά, αλλά δεν ήταν καλή και η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ, ενώ στο 32' ήρθε μια ακόμη πολύ καλή στιγμή για τους «πράσινους».



Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας με Μπακασέτα και Σφιντέρσκι να συνδυάζονται, ο Πολωνός έστρωσε στον Ρενάτο που δεν το σκέφτηκε και πολύ, σούταρε με το αριστερό, αλλά απέκρουσε ξανά ο Χουτεσιώτης.

Παρόλα αυτά ο Πορτογάλος, έδειξε να έχει ενοχλήσεις και στο 38' αποχώρησε από το ματς τραυματίας, δίνοντας τη θέση του στον Άνταμ Τσέριν που τρία λεπτά αργότερα έκανε και το πρώτο του σουτ στο ματς το οποίο πέρασε ψηλά, πάνω από την εστία.



Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός έχασε μια ακόμη καλή στιγμή για να ανοίξει το σκορ. Ο Τσιριβέγια σήκωσε με στόχο τον Κυριακόπουλο, ο οπισθοχωρημένος, Μπάκου, έκανε λάθος το οποίο αντιλήφθηκε με τη διορατικότητά του ο μπακ του «τριφυλλιού, που ακαριαία μπήκε από τα αριστερά και σούταρε, αλλά επάνω στον Χουτεσιώτη.

Ξεκίνημα με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος από τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο και «προειδοποίησε» λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνησή του, έχασε την πρώτη ευκαιρία με τον Μπακασέτα στον άξονα να περνά αριστερά, εντός περιοχής στον Σφιντέρσκι που έκανε το σουτ, αλλά επάνω στον Χουτεσιώτη.

Ωστόσο στο 48' ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» με το κερδισμένο κόρνερ να εκτελείται από τον Μπακασέτα στην καρδιά της περιοχής, εκεί όπου ο Τσέριν με εξαιρετική κεφαλιά, αμαρκάριστος, άνοιξε το σκορ και πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του υψώνοντας τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Παρά το γεγονός ότι το σκορ ήταν εύθραυστο, ο Παναθηναϊκός εξακολουθούσε να βγάζει την ίδια ένταση και να έχει ψηλά την άμυνα προκειμένου να καθαρίζει κάθε επίθεση του Ατρομήτου, χτυπώντας στις μεταβάσεις. Ο Βόκολος προχώρησε και αυτός σε αναγκαστική αλλαγή περνώντας τον νεαρό Παπαδόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας.



Πέρασε ένα σημαντικό διάστημα κατά το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν έφτιαξε κάποια τελική, αλλά είχε συνεχώς την μπάλα στα πόδια, κλέβοντας διαρκώς την κατοχή από τους παίκτες του Ατρομήτου οι οποίοι δεν μπορούσαν να αλλάξουν περισσότερες από τρεις πάσες. Στο 69' ήρθε μια ακόμη εξαιρετικά μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους να βρουν δεύτερο τέρμα. Ο Τσιριβέγια βγάζει εξαιρετική πάσα ο Σφιντέρσκι διεκδικεί, βγάζει τον Σταυρόπουλο, καθαρά από τη διεκδίκηση της μπάλας, αλλά το πλασέ του ήταν κάκιστο και έφυγε πάνω από την εστία.

Το μοτίβο έμενε το ίδιο με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί και να απειλεί με συρτό, διαγώνιο σουτ του Κυριακόπουλου στο 76' το οποίο έφυγε άουτ. Δυο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έχασαν μια ακόμη ευκαιρία όταν από λάθος του Μανσούρ, ο Σφιντέρσκι έκλεψε, με τη δεύτερη έδωσε στον Μπακασέτα που είχε κλειστό οπτικό πεδίο και δεν σούταρε σωστά.

Ο Κόντης έριξε στο ματς τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος μάλιστα λίγο έλειψε να σκοράρει στο 88' όταν μετά από ωραίο συνδυασμό, η μπάλα του ήρθε στα αριστερά εντός περιοχής, εκεί από όπου προσπάθησε να σκοράρει με πλασέ στην κλειστή γωνία, με τον Χουτεσιώτη να αποκρούει σε κόρνερ.



Από αυτό, ο Σουηδός κατάφερε να σκοράρει, παίρνοντας ασίστ κεφαλιά από τον προωθημένο Ίνγκασον, ο οποίος ωστόσο έχει υποπέσει σε επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης επάνω στον Μοτουσαμί, με τον Πολυχρόνη να καλείται στο VAR από τον Ευαγγέλου και να ακυρώνει το γκολ, έπειτα από on field review.



MVP: Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Τάσος Μπακασέτας, ήταν με διαφορά ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του ματς. Γεμάτη εμφάνιση από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, που τόσο στο επιθετικό κομμάτι, είχε τον πρώτο λόγο αναφορικά με τη δημιουργία, ενώ βοήθησε πολλές φορές και ανασταλτικά γυρίζοντας να καλύψει χώρους. Φυσικά πιστώνεται και την ασίστ στο νικητήριο γκολ που πέτυχε ο Τσέριν.



Η «σφυρίχτρα»: Kαλό σε γενικές γραμμές το παιχνίδι του κυρίου Πολυχρόνη στη Λεωφόρο. Ήταν κοντά στις φάσεις και δεν τις έχανε, άφηνε το παιχνίδι να παιχτεί και σωστά συμβουλεύτηκε τον Ευαγγέλου στο VAR για να ακυρώσει στο 90' το γκολ του Γερεμέγεφ.



Οι συνθέσεις:



Παναθηναϊκός (Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (87' Σιώπης), Σάντσες (38' Τσέριν), Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς (87' Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (80' Γερεμέγεφ).



Ατρόμητος (Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Καραμάνης (63' Τσιγγάρας), Μίχορλ (75' Γιουμπιτάνα), Μουντές, Τσαντίλας (63' Οζέγκοβιτς), Ούρονεν (52' Παπαδόπουλος), Μπάκου, Μανσούρ, Μουτουσάμι, Τζοβάρας (75' Γκαρθία).



Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος

Βοηθοί: Πάτρας/Νταβέλας

4ος διαιτητής: Μυλοπούλου Αναστασία

VAR: Ευαγγέλου/Κατσικογιάννης

