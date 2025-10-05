Λουτσέσκου: Ο κίνδυνος είναι να χαθεί η ισορροπία, εμείς δείξαμε ότι ακόμη την έχουμε

Ο παθιασμένος ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Ολυμπιακό και επικράτησε 2-1 στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Τούμπα, επιστρέφοντας στις νίκες και προσπερνώντας τους ερυθρόλευκους στη βαθμολογία της Stoiximan Super League.

Μετά την αναμέτρηση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της NOVA και στάθηκε στο εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο της ομάδας του, επισημαίνοντας παράλληλα πως αυτή η νίκη ήταν... δικαίωση για καλές εμφανίσεις τις προηγούμενες εβδομάδες που δεν συνδυάστηκαν με θετικό αποτέλεσμα.

«Ένα παιχνίδι που κερδίζεις τον Ολυμπιακό σίγουρα σου δίνει ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Κατά τη δική μου γνώμη, είτε στο σημερινό είτε στο επόμενο είτε στο προηγούμενο παιχνίδι, η ομάδα με τη μεγαλύτερη οξυδέρκεια είναι αυτή που θα κερδίσει στο τέλος.

Και τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν κακά, απλά κάτι μας έλειψε, ήμασταν άτυχοι. Σήμερα ξεκινήσαμε με μία έλλειψη αυτοπεποίθησης, όμως μετά την ανάπαυλα κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι από άποψη έντασης και πάθους και καταφέραμε να κερδίσουμε.

Ο κόσμος κρίνει τα αποτελέσματα, αυτά βλέπει και μπορεί να πιστεύει ότι είμαστε εδώ και μήνες σε μία καταστροφή. Τα αποτελέσματα δεν λειτουργούσαν υπέρ μας, αλλά θα πρέπει να δούμε και το δύσκολο πρόγραμμα που είχαμε. Το σημαντικό είναι να κρατάμε την ισορροπία σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν πολλά συναισθήματα.

Ο κίνδυνος είναι να χαθεί ισορροπία, εμείς σήμερα δείξαμε ότι ακόμα την έχουμε. Αυτά που είπαμε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είναι μεταξύ μας», ανέφερε αναλυτικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.